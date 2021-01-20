İstenmeyen mesajları engelleme işlemi nasıl yapılır? e-Devlet IYS ile SMS engelleme işlemleri

İstenmeyen mesajları engelleme işlemi nasıl yapılır sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. e-Devlet ve IYS üzerinden gerçekleştirilebilen İstenmeyen mesajları engelleme işlemi ise çok kolay bir şekilde halledilebiliyor. İstenmeyen mesajları engelleme işlemleri İleti Yönetim Sistemi ve e-Devlet ekranları üzerinden yapılabiliyor. İYS üzerinden İstenmeyen mesajları engelleme işlemi https://iys.org.tr/ adresi üzerinden vatandaş giriş ekranına tıkladıktan sonra e-Devlet şifresi veya telefon numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra rıza metnini onaylayıp size mesaj gönderebilen şirketlerin tam listesini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu ekran üzerinden size mesaj göndermesini istemediğiniz şirket, kurum veya numaraları basit bir şekilde engelleyebiliyorsunuz.

İSTENMEYEN MESAJLARI ENGELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İleti Yönetim Sistemi üzerinden istenmeyen SMS'ler iptal edilebiliyor. İleti Yönetim Sisteminin internet adresi https://iys.org.tr/ adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra Vatandaş girişi ekranına tıklıyorsunuz. Önünüze çıkan ekran üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapabildiğiniz gibi Telefon numaranız üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz.

e-Devlet IYS ile SMS engelleme işlemi nasıl yapılır?

Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra sizin telefon numaranıza mesaj gönderen tüm ticari, elektronik, vb birçok siteyi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu ekran üzerinden istediğiniz numaraya onay verebildiğiniz gibi istediğiniz numaranın size mesaj göndermesini reddedebiliyorsunuz

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

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