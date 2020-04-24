Kare İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Diyez İşareti (#) Yapımı
Klavyede yer alan özel işaretleri yazı dosyalarına geçirmek, klavye kullanmayı bilmeyenler için bir eziyete dönüşebilir. Oysa çoğu karakter yalnızca iki tuş ile yazılabilme özelliğine sahiptir. Kare (#) işareti de bu karakterler arasında yer almaktadır. Peki, bu işaret nasıl yapılır? Kare işaretini yapmak için hangi klavye tuşlarına gereksinim vardır? Tüm bu soruları sizler için cevapladık.
Klavyede alfabenin bulunduğu bölümde aynı zamanda 0’dan 9’a kadar numaralandırmış bir rakam bölümü de bulunmaktadır. Buradaki rakamların üstünde ve yanında da yazı dilinde ihtiyaç duyulan bazı karakterlere yer verilmektedir.
Bilgisayar Klavyesi ile Diyez (#) Yapımı
Bilgisayar klavyesinde en üstte bulunan rakamlar bölümü incelendiğinde kare (#) işareti görülebilmektedir. “3” rakamının sağ alt köşesinde bulunan bu karakterin elde edilmesi için de hem 3’e hem de alt gr tuşuna ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre alt gr ve 3’e aynı anda basıldığında yazı dosyasında kare (#) oluşturulabilmektedir.
Klavye içerisinde iki adet alt tuşu yer almaktadır. Bunlardan biri boşluk tuşunun sağında diğeri ise hemen solundadır. Kare işaretini oluşturmak isteyenler bu iki tuşu da kullanabilmektedir.