Kare İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Diyez İşareti (#) Yapımı

Klavyede alfabenin bulunduğu bölümde aynı zamanda 0’dan 9’a kadar numaralandırmış bir rakam bölümü de bulunmaktadır. Buradaki rakamların üstünde ve yanında da yazı dilinde ihtiyaç duyulan bazı karakterlere yer verilmektedir.



Bilgisayar Klavyesi ile Diyez (#) Yapımı



Bilgisayar klavyesinde en üstte bulunan rakamlar bölümü incelendiğinde kare (#) işareti görülebilmektedir. “3” rakamının sağ alt köşesinde bulunan bu karakterin elde edilmesi için de hem 3’e hem de alt gr tuşuna ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre alt gr ve 3’e aynı anda basıldığında yazı dosyasında kare (#) oluşturulabilmektedir.



Klavye içerisinde iki adet alt tuşu yer almaktadır. Bunlardan biri boşluk tuşunun sağında diğeri ise hemen solundadır. Kare işaretini oluşturmak isteyenler bu iki tuşu da kullanabilmektedir.