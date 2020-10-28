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    HaberlerTeknoloji Haberleri Müzik Endüstrisi Twitch'le verdiği kanuni mücadeleyi sürdürüyor
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    28.10.2020 - 11:34 |

    Müzik Endüstrisi Twitch'le verdiği kanuni mücadeleyi sürdürüyor

    Amerika Müzik Endüstrisi Birliği (RIAA), Amazon’a Twitch’in hiçbir telif hakkı almadan müzik yayını yaptığı gerekçesiyle zehir zemberek bir mektup gönderdi.

    Müzik Endüstrisi Twitch'le verdiği kanuni mücadeleyi sürdürüyor

    Mektupta Twitch platformunda yayın yapan kullanıcıların hiçbir telif ücreti ödemedin müzik yayını yapmalarına izin verdikleri için Amazon’a çeşitli suçlamalar yöneltildi. Dijital ortamda müzik yayını yapmak için platformların mevcut teliflerden en az ikisine, senkronizasyon telifine ve mekanik telife sahip olmaları gerekiyor. Mektupta Twitch’in daha önceki kaçak müzik yayını uyarılarını ne aldıklarına dair ne de yayınları önlemek adına hiçbir şey yapmadığı belirtiliyor.

    Twitch, yaklaşık bir hafta kadar önce binlerce kullanıcısına kanallarında kaçak materyal bulundurduklarını ve bu tip içerikleri barındıran videoların silineceğine dair uyarı göndermişti. Amazon’a gönderilen mektup, Twitch’in çevrimiçi telif hakkı kanunu olan Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’na aykırı hareket ettiğini kanıtlamak için atılmış bir adım olarak görülüyor. Daha önce Youtube da bu tip şikayetlere maruz kalmıştı ve bunun sonucunda içerik parmak izi sistemi geliştirilip platformda yayınlanan videolardaki telif hakkı ihlallerinin tespit edilmesi sağlanmıştı.

    Youtube’da artık kullanıcılar telifli videolardan reklam geliri elde edebiliyor ve isterlerse sahip oldukları telifleri ihlal eden kanalları kapattırabiliyorlar.

    Mektupta ayrıca Twitch’in yeni Soundrack özelliği de eleştirildi. Bu özellik, yayınlanan videodan müzikleri ayıklıyor. RIAA, Twitch’in gerekli hiçbir telifi almamak için gösterdiği efor karşısında hayrete düştüğünü belirtiyor.

    Twitch ise yaptığı açıklamada müzik sektörüne gereken teliflerin ödendiğini ancak RIAA’nın özellikle istediği telifleri ödemediklerini belirtiyor. Twitch’in ödediği teliflerden biri kamuya açık alanlarda müzik çalma ile ilgili, yani restoran ve kafe gibi yerlere verilen türde bir lisans. Twitch, Soundtrack özelliğinin de gerekli tüm teliflere sahip olduğunu belirtiyor.

     

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