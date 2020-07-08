08.07.2020 - 15:14 |
Assassin's Creed 2 sistem gereksinimleri neler?
15 Mart 2010'da piyasaya sunulan Assassin's Creed 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Assassin's Creed 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Playstation 3 ve Xbox 360 için erken çıkan Assassin’s Creed 2’nin PC için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı burada...
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows XP (32-64 bits) / Windows Vista®(32-64 bits) / Windows 7 (32-64 bits)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ ya da AMD Athlon X2 64 2.4GHZ
- Bellek: Windows XP için 1.5 GB / Windows Vista – Windows 7 için 2 GB
- Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0 destekli ve beraberinde Shader Model 3.0 ya da üstü.
- Ses Kartı: DirectX 9.0 destekli.
- Sabit Bellek: 8 GB
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows XP (32-64 bits) / Windows Vista®(32-64 bits) / Windows 7 (32-64 bits)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 2.6 GHz, AMD Athlon 64 X2 6000+ ya da daha üstü.
- Ekran Kartı: GeForce 8800 GT, ATI Radeon HD 4700 ya da daha üstü.
- Bellek: Windows XP için 1.5 GB / Windows Vista – Windows 7 için 2 GB
- Ses Kartı: 5+1 destekli.
- Sabit Bellek: 8 GB