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    HaberlerOyun Haberleri Assassin's Creed 2 sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 15:14 |

    Assassin's Creed 2 sistem gereksinimleri neler?

    15 Mart 2010'da piyasaya sunulan Assassin's Creed 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Assassin's Creed 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Assassin's Creed 2 sistem gereksinimleri neler?

    Playstation 3 ve Xbox 360 için erken çıkan Assassin’s Creed 2’nin PC için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı burada...

    Minimum:

    • İşletim sistemi: Windows XP (32-64 bits) / Windows Vista®(32-64 bits) / Windows 7 (32-64 bits)
    • İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ ya da AMD Athlon X2 64 2.4GHZ
    • Bellek: Windows XP için 1.5 GB  / Windows Vista – Windows 7 için 2 GB
    • Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0 destekli ve beraberinde Shader Model 3.0 ya da üstü.
    • Ses Kartı: DirectX 9.0 destekli.
    • Sabit Bellek: 8 GB

    Önerilen:

    • İşletim sistemi: Windows XP (32-64 bits) / Windows Vista®(32-64 bits) / Windows 7 (32-64 bits)
    • İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 2.6 GHz, AMD Athlon 64 X2 6000+ ya da daha üstü.
    • Ekran Kartı: GeForce 8800 GT, ATI Radeon HD 4700 ya da daha üstü.
    • Bellek: Windows XP için 1.5 GB  / Windows Vista – Windows 7 için 2 GB
    • Ses Kartı: 5+1 destekli.
    • Sabit Bellek: 8 GB
    45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
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