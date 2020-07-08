Assassin's Creed 2 sistem gereksinimleri neler?

Playstation 3 ve Xbox 360 için erken çıkan Assassin’s Creed 2’nin PC için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı burada...

Minimum:

İşletim sistemi: Windows XP (32-64 bits) / Windows Vista®(32-64 bits) / Windows 7 (32-64 bits)

İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ ya da AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

Bellek: Windows XP için 1.5 GB / Windows Vista – Windows 7 için 2 GB

Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0 destekli ve beraberinde Shader Model 3.0 ya da üstü.

Ses Kartı: DirectX 9.0 destekli.

Sabit Bellek: 8 GB

Önerilen: