Call of Duty Mobile 8. sezon geliyor!

Savaş bileti ile birlikte Android ve iOS için indirilebilir olan 8. sezona dair güncellemeler ve yeni içerikler şu şekilde;

Yeni Çok Oyunculu Haritası– Highrise

Yeni Battle Royale Bölgesi – Safehouse

8. Sezon: The Forge Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası

Yeni Oyun Modu - Juggernaut (5vs1 oyun modu)

Yeni Etkinlikler – ‘‘Yaz Günleri’’ ve ‘‘Gün Dönümü Geldi Çattı’’

Yeni Operator Yeteneği – Katana

Yeni Sezona özel meydan okumalar

Dükkân üzerinden erişilebilir yeni oyun içi içerikler

Arayüzde çeşitli geliştirmeler, silahlar için dengeleme güncellemeleri ve oynanış optimizasyonları.