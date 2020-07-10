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    HaberlerOyun Haberleri Call of Duty Mobile 8. sezon geliyor!
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    10.07.2020 - 10:17 |

    Call of Duty Mobile 8. sezon geliyor!

    Oyunun yeni sezonu ile birlikte, oyuncuların Modern Warfare 2’den tanıdıkları ve sevdikleri ‘‘Highrise’’ haritası, Juggernaut modu, yeni savaş bileti, sezonluk etkinlikler ve daha birçok içerik oyuna ekleniyor.

    Call of Duty Mobile 8. sezon geliyor!

    Savaş bileti ile birlikte Android ve iOS için indirilebilir olan 8. sezona dair güncellemeler ve yeni içerikler şu şekilde;

    • Yeni Çok Oyunculu Haritası– Highrise
    • Yeni Battle Royale Bölgesi – Safehouse
    • 8. Sezon: The Forge Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası
    • Yeni Oyun Modu - Juggernaut (5vs1 oyun modu)
    • Yeni Etkinlikler – ‘‘Yaz Günleri’’ ve ‘‘Gün Dönümü Geldi Çattı’’
    • Yeni Operator Yeteneği – Katana
    • Yeni Sezona özel meydan okumalar
    • Dükkân üzerinden erişilebilir yeni oyun içi içerikler
    • Arayüzde çeşitli geliştirmeler, silahlar için dengeleme güncellemeleri ve oynanış optimizasyonları.
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