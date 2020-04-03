BİST89.5300,02EURO7,250,54USD6,711,51ALTIN347,831,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri Geforce Now'a yeni oyunlar eklendi!
    ABONE OL
    03.04.2020 - 14:26 |

    Geforce Now'a yeni oyunlar eklendi!

    NVIDIA, Indie Spotlight Programı’yla bağımsız oyun geliştiricilerini uzun zamandır destekliyor ve artık GeForce NOW en iyi ve en parlak olanları tanıtmak için başka bir yol sunuyor. Bu haftanın GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesinde bazı muhteşem bağımsız yapımlar yer alıyor.

    Geforce Now'a yeni oyunlar eklendi!

    TaleWorlds Entertainment bu hafta başında PC için Mount & Blade II: Bannerlord'u piyasaya sürdü ve oyun GeForce NOW üzerinden de erişilebiliyor. Steam üzerinden %10 indirimle sunulan oyun inanılmaz derecede olumlu karşılandı ve hemen en çok oynanan oyunlardan biri oldu.

    Ayrıca Mount & Blade: Fire ve Sword da bu hafta eklenen 10 yeni oyundan biri olarak GeForce NOW'a katılıyor.

    Bu hafta eklenen bağımsız yapımların listesi şu şekilde:

    Draganronpa 2: Goodbye Despair - Spike Chunsoft

    Dwarrows - Lithic Entertainment

    Jack Orlando: Director's Cut and Knights and Merchants - Topware Interactive

    Mount & Blade II: Bannerlord 

    Mount & Blade: With Fire and Sword - TaleWorlds

    Postal 2 - Running with Scissors

    Speed Runners - tinyBuild

    The Cycle - Yager

    Tropico 5 - Kalypso Media

    NVIDIA en iyi bağımsız oyunları vurgulamak için sürekli yeni yollar arıyor ve bu doğrultuda bugünden itibaren GeForce NOW uygulaması içerisinde “Indie Spotlight” başlığı yer alacak. Bu başlık altında son eklenen popüler oyunlar ve klasik oyunlar görülebilecek.

    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haber: Gözyaşları sel oldu! Corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz için saygı duruşu

    Son dakika haber: Gözyaşları sel oldu! Corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz için saygı duruşu

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Ankara Kuşu ‘FETÖ propagandası’ndan tutuklamaya sevk edildi

    Ankara Kuşu ‘FETÖ propagandası’ndan tutuklamaya sevk edildi

    Sıradaki Haber