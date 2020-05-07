Mortal Kombat 11: Aftermath’ı duyuruldu

Epik destan Mortal Kombat 11: Aftermath’da devam ediyor. Ateş Tanrısı Liu Kang, zamanın yeni bekçisi ve Earthrealm'in koruyucusu, iki dünyanın kaderi dengede dururken yeni bir tarih oluşturmak için beklenmedik müttefiklerin ve tanıdık düşmanların yardımına başvurmak zorunda. Büyüyen oynanabilir savaşçı listesine ek olarak, yeni genişleme, kardeşi Raiden ile birlikte Earthrealm'in koruyucusu olarak görev yapan Rüzgar Tanrısı Fujin'in ve dört silahlı, yarı insan ve yarı ejderha kraliçesinin Sheeva'nın muzaffer dönüşünü içeriyor. İkonik, son derece gelişmiş sibernetik polis memuru RoboCop, franchise'da ilk kez görünecek. Kombat 11: Aftermath 'deki RoboCop, hem orijinal “RoboCop” (1987) filminde hem de “RoboCop 2” (1990) devamında popüler karakteri canlandıran aktör Peter Weller'in sesini ve benzerliğini sunuyor. Mortal Kombat 11: Aftermath ayrıca zamanla piyasaya sürülecek üç yeni karakter skin paketi içerecek.

Buna ek olarak, tüm Mortal Kombat 11 sahipleri, Klassic Dead Pool ve Soul Chamber arenaları dahil yeni Stage’lere, rakipleri yok etmek için çevreyi kullandıkları ölümcül hareketler olan Stage Fatalities ve 90'lı yılların özelliği, oyuncuların düşmanlarını bir nezaketle indirmelerine izin veren popüler Friendships özelliklerine erişebilecekler. Bu özellikler, Mortal Kombat 11: Aftermath sürümüyle birlikte ücretsiz bir içerik güncellemesi olarak sunulacak.