BİST110.9101.24EURO7.750.30USD6.830.11ALTIN378.780.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPopuler Bilim Haberleri CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı atom altı parçacığı ortaya çıkardı
    ABONE OL
    16.06.2020 - 10:49 |

    CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı atom altı parçacığı ortaya çıkardı

    Bilim insanları, CERN'deki deneylerde "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türünün ortaya çıkarıldığını bildirdi.

    CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı atom altı parçacığı ortaya çıkardı

    Bilim insanları, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) ile yapılan deneylerde "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türünün ortaya çıkarıldığını bildirdi.

    "Livescience.com" internet sitesinde yer alan habere göre, CERN araştırmacıları, BHÇ Fiziği 2020 Konferansı'na sundukları tebliğde, 2015-2018 yıllarında BHC ile yapılan Atlas deneylerindeki proton çarpışmalarında, dörtlü üst kuarkların daha önce fizik biliminde Standart Model teorisinde öngörülene yakın bir standart sapmayla gözlendiğini belirtti.

    Bir protondan küçük olduğu halde tungsten atomundan ağır olan üst kuarkların bu dörtlü oluşumunun şimdiye kadar bilinen en ağır atom altı parçacık ve en ağır öz kütleli madde olduğu kaydedildi.

    Üst quarklar ilk kez 1995'te ABD'nin Chicago kentindeki Fermilab Laboratuvarı'ndaki "Tevatron" adı verilen çarpıştırıcıyla yapılan deneylerde ortaya çıkarılmıştı.

    Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

    Son dakika... Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Doktorların ’aniden ayağa kalkacak’ dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor

    Doktorların ’aniden ayağa kalkacak’ dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor

    Sıradaki Haber