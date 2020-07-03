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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi
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    03.07.2020 - 14:35 |

    Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi

    Çin, uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip uzaktan algılama uydusu gönderdi.

    Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi

    Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March (Uzun Yürüyüş) - 4B roketiyle fırlatılan uydu önceden planlanan yörüngesine girdi. 

    Teknik özelliklerine ilişkin bilgi verilmeyen uzaktan algılama uydusu, Çin ve yakın coğrafyasından yüksek çözünürlüklü görüntü alacak.

    Uydu, doğal kaynaklar, acil durum yönetimi, tarım, çevre, ekoloji, orman ve mera gibi alanlarda kullanılacak.

    Fırlatma, Long March serisi roketlerin 337’inci misyonu oldu. 

    ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

    Videosunu çektiği köpeklerin saldırısına uğradıŞanlıurfa’da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla çekerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar ise saniye saniye şahsın cep telefonunu tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Hakan Dervişoğlu isimli vatandaş, parktaki bir ağacın gölgesinde çimenlerin üzerine uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi. Cebinden telefonunu çıkaran Dervişoğlu, bir yandan çekim yaparken diğer yandan ise köpeklerle konuşmaya başladı.
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