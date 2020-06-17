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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir
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    17.06.2020 - 13:24 |

    Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir

    Samanyolu Galaksisi'nde Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği bildirildi.

    Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir

    Science Daily'nin haberine göre, 2018'de yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'nun verisini kullanan Kanada'daki British Columbia Üniversitesinde görevli gök bilimciler Samanyolu'nda Güneş gibi G tipi yıldızların yörüngesinde yaşam için elverişli kuşakta yer alan gezegenlerin muhtemel sayısını hesap etti.

    Çalışma ekibinde yer alan Michelle Kunimoto, hesaplamayı, her G-tipi yıldız için 0,18 Dünya benzeri gezegen üst limitinden yaptıklarını söyledi.

    Gök bilimci Jaymie Matthews de Samanyolu'nda 400 milyar kadar yıldızın bulunduğunu, yüzde 7'sinin G-tipi sınıfına girdiğini, bunun da 6 milyar kadar yıldızın Dünya benzeri gezegenlere sahip olabileceği, bir diğer deyişle Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

    Çalışmanın ayrıntıları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

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