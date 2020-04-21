Random Nedir? Random Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Bazı kişiler tarafından samimiyetsiz bulunan bir eylem olsa da sosyal medya kullanımı ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birçok konuda genele uyum sağlanıyor. Özellikle genç insanlar arasında yaygın olan ve her geçen gün yaygınlaşan random gülüş ne demektir?

Random Nedir?

Random internet ile yaygınlaşan bir terimdir. Kelime anlamı olarak rastgele manasına gelen random kelimesi internet ortamında gülmek anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak rastgele anlamına gelsede günlük konuşma dilinde ise rastgele gülüş anlamına gelmektedir. Mesajlaşmalarda, herhangi bir konuyu sonlandırabilmek, yazılacak herhangi bir sözün bulunmaması veya kahkaha atılması gereken durumlarda kahkahayı belirtecek rastgele harflerin yan yana sıralanması random olarak kullanılmaktadır.

Random Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan bir kelime olan “random atma” kelimesi bilgisayar ya da telefonun klavyesine rastgele basılmasına denilmektedir. Random şekilde gülme eylemi özellikle internet üzerinden sosyal medya kullanılarak mesajlaşmalar, yorumlarda birçok insan random gülmeyi kullanıyor.

Programlama ve bilgisayar ile ilgilenen kişilerin hemen hatırlayacakları “random numbers” adlı terim rastgele sayıların seçilmesini ifade eder.

Neden Random Kelimesi Kullanılıyor?

Rastgele gülme, rastgele anlamlarına gelen random kelimesi Türkçe bir kelime olmamasına karşın çok sık kullanılmasının ilk nedeni kişilerin çevresel faktörlere bağlıdır. Çevresel etkilerle bu tarz gülüş şekline “random atma” gibi bir ifade ile söylenmesi nedeni ile duyan herkesin aklında bu şekilde kalması random kelimesinin kullanımını yaygınlaştırıyor.

Bunun dışında random kelimesinin asıl anlamı olan rastgele kelimesi ile birleşen “ random atmak” eylemini Türkçe olarak “rastgele atmak” şeklinde çevrilmesi kulağa hoş gelen bir çevirme olmadığı için bugün Türkçe olmayan İngilizce bir kelime olan random kullanılıyor.

Random Atmak Nerelerde Kullanılır?

Birçok insanın random atmak tabirini samimiyetsiz bulduğu ya da random atmak tabirinin ne anlam ifade ettiğini bilmediği görülüyor. Random atmak herhangi bir şeye karşılık olarak gülmeyi ifade eder. Klavyede hangi tuşa bastığınızın önemi olmaksızın rastgele tuşlara arka arkaya basılması ile oluşan ifadenin tamamına random gülüş deniliyor.

Random atmak diye tabir edilen random gülüş telefon kullanarak bir kişi ile yazarak sohbet edilmesi sırasında, bilgisayar kullanarak yapılan sohbetlerde, internet yazılarında, sosyal medya yorumlarında ve sosyal medya sohbetlerinde kullanılıyor.