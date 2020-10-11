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    11.10.2020 - 12:53 | | DHA

    Rusya'da yüz tanıma sistemi ile alışveriş dönemi

    Rusya'nın biyometrik verilerin kullanım alanını genişleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkararak, yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçeceği ifade edildi.

    Rusya'da yüz tanıma sistemi ile alışveriş dönemi

    Nakit, kredi kartı, dokunmatik ödeme, barkodla ödemenin ardından sıra yüz tanıma sistemiyle ödemeye geldi. Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkarmayı hedefliyor.

    Rus medyasından İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya'nın parlamentonun alt kanadı yasama meclisi Duma'da yasayla birlikte yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmanın mümkün hale geleceğini yazdı.

    SATICISIZ SÜPERMARKETLER İÇİN AÇILACAK

    Yasanın Aralık 2020'ye kadar Duma'dan geçmesi beklenirken, bir çok Rus girişimcinin ise, yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketler açacağı ifade edildi. Haberde, Rusya'daki halkın yüz görüntüsü ve ses örnekleri, Rostelekom'un operatörlüğünü yaptığı Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veri tabanında depolandığı kaydedildi.

     

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