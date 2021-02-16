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    HaberlerTeknoloji Haberleri Samsung, OLED ekranlı Galaxy Book Pro geliştiriyor
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    16.02.2021 - 16:22 |

    Samsung, OLED ekranlı Galaxy Book Pro geliştiriyor

    Samsung'un OLED ekranlı Galaxy Book Pro modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Samsung yalnızca akıllı telefon tarafında değil aynı zamanda dizüstü için de çalışmalar yapıyor. İşte bu çalışmanın son ürünü olarak farklı yapıda dizüstü bilgisayarlar geliyor.

    Samsung, OLED ekranlı Galaxy Book Pro geliştiriyor

    SamMobile tarafından bildirildiği kadarıyla iki yeni Galaxy Book Pro dizüstü bilgisayar geliştiriliyor. Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360. İlk olarak geçen ay Samsung’un bu iki dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu bilgisayarlar için şimdiden Bluetooth serftikası alınmış durumda.

    Dizüstü bilgisayarlar OLED ekranlı ve S Pen'i destekleyecek

    Bu dizüstü bilgisayarlar için bazı özellikler ortaya çıktı. İki bilgisayar da Windows işletim sistemine sahip olacak ve Core i5 ya da  Core i7 işlemcilerle gelecek. Ekran boyutu tarafında ise 13,3 inç ve 15,6 inç ekran seçeneklerine sahip olacak ve ikisinde de OLED bir ekran tercih edilecek deniyor. Buna ek olarak da dizüstü bilgisayarların S Pen'i destekleyeceğı belirtiliyor.

    Galaxy Book Pro, Wi-Fi ve LTE varyantlarında geliyorken, Galaxy Book Pro 360 da 5G desteği ekleyecek. Cihazların hangi ülke ve bölgelerde satışa çıkacağı ya da fiyat etiketi bilinmiyor.

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