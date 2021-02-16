Samsung, OLED ekranlı Galaxy Book Pro geliştiriyor

SamMobile tarafından bildirildiği kadarıyla iki yeni Galaxy Book Pro dizüstü bilgisayar geliştiriliyor. Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360. İlk olarak geçen ay Samsung’un bu iki dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu bilgisayarlar için şimdiden Bluetooth serftikası alınmış durumda.

Dizüstü bilgisayarlar OLED ekranlı ve S Pen'i destekleyecek

Bu dizüstü bilgisayarlar için bazı özellikler ortaya çıktı. İki bilgisayar da Windows işletim sistemine sahip olacak ve Core i5 ya da Core i7 işlemcilerle gelecek. Ekran boyutu tarafında ise 13,3 inç ve 15,6 inç ekran seçeneklerine sahip olacak ve ikisinde de OLED bir ekran tercih edilecek deniyor. Buna ek olarak da dizüstü bilgisayarların S Pen'i destekleyeceğı belirtiliyor.

Galaxy Book Pro, Wi-Fi ve LTE varyantlarında geliyorken, Galaxy Book Pro 360 da 5G desteği ekleyecek. Cihazların hangi ülke ve bölgelerde satışa çıkacağı ya da fiyat etiketi bilinmiyor.