Samsung yeni telefon serisi ile bir ilke imza atacak

Samsung her kullanÄ±cÄ±ya seslenen telefonlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere gÃ¶re, Galaxy A52 ve A72'nin 90Hz ekranlar sunduÄŸu belirtilirken, A52 5G'nin 120Hz'lik bir panele sahip olabileceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Belirtmek gerekirse Samsungâ€™un S serisi, Note serisi ve Z Fold gibi amiral gemisi telefonlarÄ±nda 120Hz ekran yenileme hÄ±zÄ± sunuluyor. Åžimdi ise Samsung bu stratejisinden vazgeÃ§iyor. Orta segment telefonlara ev sahipliÄŸi yapan A serisi iÃ§in yÃ¼ksek yenileme hÄ±zlarÄ± konuÅŸuluyor. SamMobile tarafÄ±ndan bildirilen bu konu dikkat Ã§ekiyor. Zira ekran yenileme hÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± telefon kullanÄ±cÄ±larÄ±na Ã§ok daha iyi bir performans sunulmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Hatta kullanÄ±cÄ±lar 120Hz ekranlarÄ±n farkÄ±nÄ± en Ã§ok oyun oynarken fark ediyor.

Samsung A serisinde 120Hz ekran yenileme hÄ±zÄ± sunabilir

Samsung Galaxy A serisi iÃ§in ilerleyen gÃ¼nlerde A52 ve A72 modellerini tanÄ±tmayÄ± planlÄ±yor. Telefonlar iÃ§in 90Hz ekran yenileme sunulacak deniyor ancak SamMobileâ€™a gÃ¶re, Galaxy A52 5G modelinde 120Hz sunulacak. Bu geliÅŸmenin muhtemel sebebi ise Ã§ok daha iyi bir iÅŸlemci olan Snapdragon 750G kullanacaÄŸÄ±na baÄŸlanabilir.

Voice tarafÄ±ndan sÄ±zdÄ±rÄ±lan A52 modeli aÅŸaÄŸÄ±daki gibi gÃ¶rÃ¼necek.Â

Telefonun 5G versiyonunda aynÄ± zamanda 6.5 inÃ§ OLED bir ekrana 32 Megapiksellik bir Ã¶n kamera eÅŸlik edecek. Arka ana kamerada ise 64 Megapiksel bizleri karÅŸÄ±layacak ve bu kamera da 12 Megapiksel ultra geniÅŸ, 5 Megapiksel makro kamera, 5 Megapiksel derinlik sensÃ¶rÃ¼ eÅŸlik edecek.

Samsung bu yÃ¼ksek ekran yenileme hÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼tÃ§e dostu telefonlarÄ±na getirsin ya da getirmesin yine de benzer Android telefon modellerine bir alternatif sunacak.

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