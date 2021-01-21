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    HaberlerTeknoloji Haberleri Selçuk Bayraktar o anları paylaştı: Yuvadan uçmadan önce son selfie!
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    21.01.2021 - 23:45 |

    Selçuk Bayraktar o anları paylaştı: Yuvadan uçmadan önce son selfie!

    Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3’üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı. Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.

    Selçuk Bayraktar o anları paylaştı: Yuvadan uçmadan önce son selfie!

    Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı PT-3'ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.

    Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie..'' notunu düştü.

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