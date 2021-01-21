21.01.2021 - 23:45 |
Selçuk Bayraktar o anları paylaştı: Yuvadan uçmadan önce son selfie!
Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3’üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı. Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.
Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı PT-3'ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie..'' notunu düştü.
#AKINCI PT-3... 🐳— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 21, 2021
Yuvadan uçmadan önce evde son selfie... 😉🤳#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/ok1L1X0BMn