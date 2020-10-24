Skype geri döndü ve Zoom’la rekabet etmek istiyor

Korona virüs pandemisi sebebiyle video konferans yazılımlarına olan talep bir anda çığ gibi arttı. Firmalar bu yazılımları evden çalışmak içi, öğrenciler de evden eğitim almak için kullanıyor

Ancak bu alanda hizmet veren Skype gibi yazılımlar, bir anda büyüyen talep karşısında sınıfta kalırken Zoom ve benzeri yeni ve daha donanımlı uygulamalar buldukları fırsatı değerlendirerek sektörü ele geçirdiler.

Microsoft Teams uygulaması, Microsoft’un diğer ürünleriyle entegre çalışabilmesi ve güçlü güvenlik önlemleriyle yeni yeni kullanıcı sayısını artırmaya başlasa da Skype, giderek daha da fazla gölgede kaldı.

Yazılım devi Microsoft, Nisan ayında Skype’a eklediği Zoom benzeri Hemen Görüş özelliğiyle kullanıcıların bir bağlantıya tıklayarak anında görüşmeye başlamasını sağlamıştı. Hemen Görüş özelliği sayesinde kullanıcıların Skype uygulamasını yüklemesine ya da Skype hesabı açmasına gerek kalmadan aileleriyle, arkadaşlarıyla ve iş arkadaşlarıyla görüşebilmeleri sağlanmıştı.

'Hemen Görüş' görev çubuğuna ekleniyor

Hemen Görüş özelliğine erişimin kolaylaştırılması sayesinde kullanıcıların eskisi gibi görüşme başlatan bağlantıyı tarayıcılarından ya da Skype uygulamasının içinden oluşturması gerekmeyecek. Skype, Windows’a yüklü hale geldiğinden kullanıcıların ek yazılım yükleyerek zaman kaybetmesi gereksinimi de ortadan kalkacak.