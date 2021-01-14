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    HaberlerTeknoloji Haberleri Snapchat'ten Trump'ın hesabını kapatma kararı
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    14.01.2021 - 13:10 |

    Snapchat'ten Trump'ın hesabını kapatma kararı

    ABD Başkanı Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alan Snapchat, hesabı kapatacağını duyurdu. 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından olayların sorumlusu olarak görülen Trump'a sosyal medya şirketlerinin engellemesi devam ediyor.

    Snapchat'ten Trump'ın hesabını kapatma kararı

    Sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın geçen hafta askıya alınan hesabı ile ilgili son kararı verdi. Snapchat yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik" denildi.

    ABD'de geçen hafta Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından Facebook ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, Trump'ın hesaplarına erişimi kısıtlarken, Twitter başkanın hesabını süresiz olarak askıya almıştı. (TRT Haber)

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