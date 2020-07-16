Facebook, KOVID-19’un Türkiye’deki KOBİ’ler üzerindeki etkilerini ölçen araştırmasının sonuçlarını yayınladı

KOVID-19’un sadece küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda ekonomik bir kriz de olduğunu düşünen ve pandemiden en çok etkilenen işletmelerin başında olan KOBİ’lerin yaşadıkları zorlukları anlamak ve bu zorlukları aşmalarında onlara destek olmak isteyen Facebook’un yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, dünya genelindeki KOBİ’lerin yüzde 33’ü, Türkiye’deki KOBİ’lerin ise yüzde 34’ü pandemi sebebiyle çalışan sayılarını azalttı. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıla oranla satışlarının düştüğünü belirten KOBİ’lerin oranı dünya genelinde yüzde 62 iken, Türkiye’de ise yüzde 70 oldu.

Bu zorlu dönemde dünyanın büyük bir değişime uğradığını ve yeni normale alışmanın zaman alacağını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: “Facebook olarak, KOBİ’lerin ülkemiz ekonomisi için ne denli önemli olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azalmasına katkıda bulunan bu işletmeler, şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Küçük İşletmeler Küresel Durum araştırmamız da gösterdi ki, ülkemizdeki ve dünya genelindeki birçok KOBİ bu zor dönemi atlatabilmek adına küçülme ya da geçici veya temelli olarak kepenk kapatma gibi çözümler bulmak zorunda kaldılar. Ekonomilerin bel kemiği olan KOBİ’lerin aldığı bu zarar, uzun vadede ekonomik kriz ile olan mücadelede önemli bir yere sahip olacak. Ancak, umutsuzluğa kapılmanın zamanı değil.

Araştırmamız, Türkiye’de KOBİ’leri işleten ve bu işletmelerde çalışan insanların oldukça güçlü olduklarını ortaya koyuyor. Öyle ki, Türkiye’de Facebook kullanan KOBİ’lerin yüzde 43’ü işletmelerinin geleceğiyle ilgili oldukça iyimser hissediyor. KOBİ’lerimizin müşterilerine online üzerinden ulaşmak için yeni yollar bulduklarını da görüyoruz. Bu işletmelerin yüzde 33’ü, geçtiğimiz ay yaptıkları satışların yüzde 25’ten fazlasının dijitalden geldiğini söylüyor. Bunlar, inanılmaz umut verici veriler. Gelecek ne getirirse getirsin, biz Facebook olarak Türkiye’deki KOBİ’lerimizle birlikte çalışmaya, onların bu yeni gerçekliğe ayak uydurmalarına yardımcı olmaya ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu Türkiye verileri şu şekilde: