Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır? Snapchat Geçici Hesap Dondurma Mümkün Mü?

Snapchat hesabı olan kişiler silme veya dondurma işlemlerini merak etmektedir. Aslında Snapchat'te silme ve dondurma işlemleri aynı anda yapılmaktadır. Fakat bu iki işlemde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.



Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır?



Snapchat eğlenceli filtreler ile fotoğraf veya video paylaşımları yapabileceğiniz bir sosyal medya programıdır. Snapchat hesap silme veya dondurma işlemleri ise resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Snapchat hesapları silme işlemleri tek bir işlem ile yapılmaktadır. Silindikten sonra devre dışı bırakılır ve devre dışı bırakılma süresi dolduktan sonra bir daha işlem geri alınmamaktadır. Böylece hesap kalıcı olarak silinmektedir. Snapchat hesap silme işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir:



- Web sitesi üzerinden Snapchat hesap silme sayfasına gidilmelidir.

- Kullanıcı adı ve şifre girilerek oturum aç butonu tıklanmalıdır.

- Daha sonra yeniden kullanıcı adı ve şifre girilmelidir.

- Hesaba bağlı olan telefon numarasına bir şifre gelir ve şifre girilmelidir.

- Ekrana çıkan hesap silme seçeneği seçilmelidir.



Snapchat Geçici Hesap Dondurma Mümkün mü?



Snapchat hesap silme işlemleri adımların takip edilmesi ile silinmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Hesap silme işlemleri aynı zamanda hesap dondurma işlemleridir. Hesap silme adımları tek tek takip edildikten sonra hesap dondurulmuş olacaktır. Bu hesap 30 gün boyunca kapalı kalır. Fakat 30 gün içerisinde kapanan hesap tekrar açılmaz ise Snapchat hesabı tamamen silinmiş olacaktır.



Böylece Snapchat hesabını 30 gün boyunca dondurmak mümkündür. Dondurma işlemleri için hesap silme işlemleri takip edilmelidir. 30 gün içerisinde Snapchat hesabınızı etkinleştirmek mümkündür. Bunun için Snapchat hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekmektedir. 30 gün boyunca hesaba giriş yapılmaz ise hesaptaki tüm fotoğraf ve videolar otomatik olarak silinmektedir.