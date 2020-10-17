Swarm Hesap Silme Nasıl Yapılır? Swarm'da Silinen Hesap Tekrar Açılabilir Mi?

Öncelikli olarak şunu söylemek gerekirse Swarm hesabını telefon üzerinden silmek mümkün değildir. Bunun yerine işlemi bilgisayar üzerinden yapmanız gerekmektedir. Bunun sebebi de telefon da Swarm silme gibi bir işlem özelliğinin bulunmamasıdır.



Swarm Hesap Silme Nasıl Yapılır?



Bilindiği gibi Swarm, yerimizi, şehrimizi veya konumumuzu arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Ancak çoğumuzun bildiği gibi Swarm başlangıçta bir sosyal ağ uygulaması olarak kurulmuştur Bu ağın adı, Swarm olmadan önce Foursquare olarak adlandırılıyordu. Swarm hesap silme işlemine gelecek olursak şu şekilde yapılmaktadır.



Swarm hesabını kalıcı olarak kapatmak ve işlemleri uzun uzun yapmak istemeyenler için öncelikle Swarm hesabı arama motorundan kalıcı olarak nasıl silinir? Yazmaları gerekir. Karşılaştıkları bağlantılar nedeniyle çok fazla zaman harcamadan kullanıcı adı, e-posta ve şifre girerek kapatma işlemini kolayca tamamlayabilirler. İşlemi bağlanmak yerine kesin adımlarla tamamlamak isteyenler, öncelikle bir bilgisayar tarayıcısından giriş yapmalıdır. Ardından güncelleme sırasında Foursquare veya Swarm hesaplarında oturum açmaları gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra hesap silme seçeneği seçilmelidir. Hesabı kapatmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz istenecektir.

İlk önce bilgisayar üzerinden Swarm uygulamasını açın.

Profilinizde bulunan ayarlar kısmına gelerek burada soruların mı var yazılı linke tıklayın

Size Swarm'dan neden ayrılıyorsun gibi bir soru yönlendirilecektir. Bu soruya size en uygun olanı cevabı işaretleyin.

Sonunda ise Delete Acount tuşuna tıklayıp hesabınızı silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Swarm'da Silinen Hesap Tekrar Açılabilir Mi?



Swarm hesabı kalıcı olarak kapatıldıktan sonra tekrar açılabilir mi sorusu çok fazla sorulmaktadır. Ancak ne yazık ki böyle bir işlem söz konusu değildir. Eğer swarm hesabınızı kalıcı olarak kapattıysanız bu işlemi geri alamazsınız. Bunun için yeni bir hesap açmanız gerekir.



Swarm uygulaması konum bilgisi paylaştıkça rozetler veren bir uygulamadır. Eğer bu rozetlerinizi kaybetmek istemiyorsanız hesabınızı kapatmadan önce iyi düşünmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde yeniden hesap açıp her şeye en baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz.