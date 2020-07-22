0Xc0000142 Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

0xc0000142 hatası bilgisayar kullanıcılarının karşılaştıkları hatalardan birisidir. Genellikle herhangi bir programı ilk çalıştırıldığı aşamasında yaşanmaktadır. Bu hata ile programa erişim kısıtlanır. Fakat bu hatanın çözümü bulunmaktadır.



0xc0000142 Hatası Çözümü Nedir?



Birçok kullanıcı herhangi bir programı çalıştırdıkları zaman hata vermesi halinde bu program açılmadan kapanmaktadır. 0xc0000142 hatası ile pek çok uygulamada karşılaşmak mümkündür. Programlara erişim sorunu olan 0xc0000142 hatası kişileri oldukça rahatsız etmektedir. Fakat kullanıcılar 0xc0000142 hatası ile karşılaştıklarında kendi sistemler içerisinde uygulayabilecekleri yöntemler bulunmaktadır.



0xc0000142 hatasının pek çok nedeni olabilir. Fakat çözümü oldukça basittir. DirectX veya .NET Framework son versiyonları ile çözüm bulmak mümkündür.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



Herhangi bir oyun oynarken DirectX veya .NET Framework programlarının yüklü olmaması 0xc0000142 hatasına sebep olabilir. Bu sebeple ilk olarak bu programların güncellemelerini yüklemek gerekir. DirectX veya .NET Framework programlarının son güncel sürümleri yüklendikten sonra hata hala devam ediyor ise ekran kartları kontrol edilmelidir. Ekran kartlarının sürücüsü eksik veya yayınlanan son sürümden daha eski ise 0xc0000142 hatası oluşur. Bu sebeple ekran kartları kontrol edilmelidir. Ekran kartları Nvidia ve AMD olarak iki türe ayrılmaktadır. İki ekran kartının yeni güncel sürümleri yüklenmelidir. Yükleme yapıldıktan sonra 0xc0000142 hatası çözüme kavuşur.



Uyumluluk Sorunu Nedeniyle 0xc0000142 Hatası



Ekran kartlarındaki güncellemeler yapıldıktan sonra uygulamada tekrar hata oluşuyor ise yapılması gereken belirli adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar şunlardır;

- Hata alınan uygulamaya gidip sağ tıklanıp özellikler seçeneğine girilmelidir.



- Özellikler menüsü içerisinden ''uyumluluk'' alanına girip ''uyumluluk sorun gidericisi çalıştır'' sekmesine tıklanmalıdır.



- Açılan ekranda ''önerilen ayarları deneyin'' seçeneği seçilmelidir.



- Programı sına seçeneği seçilmelidir. Program hata vermeden çalışıyor ise ilerle komutuna tıklanmalıdır.