Access Point Nedir, Ne İşe Yarar? Access Point Nasıl Çalışır Ve Nasıl Kullanılır?

Türkçemizde ki karşılığı bir tür erişim noktası olan Access Point deyimi, birden fazla cihazı kablo kullanmadan internete bağlamaya yarayan bir özelliktir. Evinde veya işyerinde birden fazla cihazını internete bağlamak isteyenlerin kullandığı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Access Point Nedir, Ne İşe Yarar?

Bilgisayar, telefon, tablet gibi internet gereksinimi duyan tüm cihazları internete bağlamaya yarayan bu sistem ile kablo kullanmadan işinizi halledebilirsiniz. Access Point kablolu olarak kullanılan tüm bağlantıları, kablosuz olarak kullanma imkanı sağlar. Ayına zamanda bu sistemin İngilizce repeater olan karşılığı tekrar edici olan özelliği de bulunmaktadır. Kablo görüntüsünden bıkan ve ortaya çıkan kablo kirliliğine bir son vermek isteyenler bu sistemi rahatlıkla kullanabilirler.

Access Point Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır?

Hem içerde hem de dışarıda ki mekanlarda kullanılan bu sistemin değişik alternatifleri bulunmaktadır. Bu sistem modemlerden aldığı bağlantıyı, kablosuz özelliğe dönüştürerek gerekli ağ bağlantısını sunmaktadırlar. Eğer bu sistemin kurulumu istendiği gibi yapılırsa alınacak sinyal gücü oldukça fazla olacaktır. Kablolu olarak alınan sinyal gücünden daha kaliteli sinyaller almak mümkündür.

Kullanımı ADSL olarak tanımlanan modem kurulumları gibidir. İlk olarak Switch ya da modem üzerinden bağlantı yapmak için bir adet Ethernet kablosuna ihtiyaç duyulmaktadır. Yani bu kablo eve gelen dağıtıcı ile Access Point cihazına bağlanır. Bu cihazın fişinin de prize takılması ile birlikte beraber cihaz çalışmaya başlar. Bu sistemin ara yüzüne güçlü bir şifreleme sistemi ile erişim yaparak tüm cihazlarda artık kullanmaya başlayabilir.