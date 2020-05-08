Adata 1TB Kapasiteli Ultimate SU720 SSD Modelini Duyurdu

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology kullanıcıların beğeniyle kullandığı SU serisi SATA SSD’lere SU720 SATA 6Gb/s katı hal diskini eklediğini duyurdu. Saniyede 520/450MB okuma ve yazma hızına ulaşabilen ürün geniş kapasitesi, dayanıklılığı ve performansıyla SSD’ye terfi etmek isteyen kullanıcılar için ideal.

Geniş Kapasite Yüksek Hız

Gelişmiş 3D NAND Flash yongalarla üretilen SU720 kullanıcılara 5000GB ile 1TB kapasite seçenekleri ile geliyor. Dayanıklılığı ve güvenilirliği artırılan ürün fiyat/performans açısından da daha büyük avantaj sunuyor. Saniyede 520MB’a kadar okuma ve 450MB’a kadar yazma hızı sunabilen ürün, sahip olduğu SLC önbellek sayesinde performansını yük altında bile koruyabiliyor. Rasgele okuma ve yazma hızında saniyede 50K ile 65K hızlara ulaşabilen SU720 bu yönüyle sıradan sabit disklerden 2,5 kat daha hızlı.

Güvenilir ve Verimli

Bunlara ek olarak Ultimate SU720 kullanıcılara azami veri güvenliği sağlamak için çeşitli hata tespit ve düzeltme teknolojilerine de sahip. Modeldeki Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme kodu teknolojisi veriler depolanırken oluşabilecek olası hataları tespit edip onararak veri kaybının önüne geçiyor. Eski nesil sabit disklerin aksine herhangi bir mekanik parçası bulunmayan SU720 hem sarsıntılara karşı daha dayanıklı hem de güç tüketimi ve performans bakımından daha verimli.

SSD Toolbox ve Migration Utility

ADATA SU720 SSD satın alan tüm kullanıcılar son derece kullanışlı iki programa da ücretsiz olarak sahip olacaklar. ADATA SSD Toolbox kullanıcılara SU720’nin durumunu, sağlık seviyesini ve kullanım ömrünü görme imkânı veren bir araç. Migration Utility ise özellikle HDD’den SSD’ye geçecek kullanıcıların işini çok kolaylaştıracak bir yedekleme yazılımı. Migration Utility sayesinde format ya da yeniden kuruluma gerek kalmadan tüm işletim sistemini ve kullanıcı dosyalarını birkaç tıkla kopyalamak mümkün.