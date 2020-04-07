AliExpress Corona virüs karşısında Türk satıcılara destek olacak!

Türk üreticilerinin ve KOBİ’lerin ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiği bu dönemde, AliExpress, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan 2020 itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiç bir komisyon almayacağını duyurdu. Şirketten yapılacak açıklamaya göre destekten hem mevcut satıcılar hem de yeni katılacak satıcılar faydalanabilecek. Buna ek olarak, AliExpress, Türk satıcıların satışa sundukları ürünler için ek pazarlama yatırımı yapacağını da duyurdu. Bu sayede, her geçen gün büyüyen e-ihracatın daha da arttırılarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olunması hedefleniyor.

AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyonları Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi ve Türkiye Ülke Müdürü Yaman Alpata “Alibaba Grubu’nun misyonu her yerde ticaret yapmayı kolaylaştırmak. Kısa sürede binlerce satıcımız ve iş ortaklarımız ile dev bir ekosistem oluşturduk ve Türkiye’nin lider e-ihracat platformu haline geldik. Bu zor zamanlarda küçük büyük ayırt etmeden tüm satıcılarımıza elimizden geldiğinde destek olmak istiyoruz. Zaten mağaza açmak ücretsizdi, bu destek paketi kapsamında 3 ay boyunca komisyonu sıfırladık ve ek pazarlama yatırımları ile satıcılarımızın küresel satışlarını arttırmaya odaklandık.”

Kuruluşu üzerinden 10 yıl geçen AliExpress, işletmelerin sınır ötesi ticarete başlaması ve geliştirmesi için destek oluyor. 2019 yılında Türk satıcıları platforma kabul etmeye başlayan AliExpress, dijital altyapısı ve platformun sunmuş olduğu operasyonel imkanlar sayesinde binlerce Türk işletmenin dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterileri ile buluşmasına ve e-ihracat yapmasına imkan sağladı.