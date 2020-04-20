iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan Corona virüs, dünya genelinde ekonomiyi ve sağlığı kötü etkiledi. Tüm dünya eskiye nazaran çok farklı bir noktaya geldi ve hızla değişmeye de devam ediyor. Bu noktada geçtiğimiz hafta uzun zamandır beklenen iPhone SE'nin yeni modeli tanıtıldı. Şimdi ise gözler iPhone 12'nin ne zaman tanıtılacağına döndü.

Goldman Sachs isimli bir şirketin analistleri, iPhone 12'nin ne zaman tanıtılacağına dair verilerini açıkladı. Ortaya Eylül yerine Kasım ayı çıktı. Bunun en önemli etkisi tabii ki de Corona virüs ve dünyada yarattığı etkileri. iPhone 12'nin tanıtılmasının yanında, Corona virüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin alım gücünü de düşüreceği konuşuluyor.