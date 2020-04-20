BİST99.1460,98EURO7,48-0,82USD6,88-0,73ALTIN371,18-1,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerApple Haberleri iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
    ABONE OL
    20.04.2020 - 11:03 |

    iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

    Geçtiğimiz hafta iPhone SE 2020'nin tanıtılmasıyla beraber gçzler iPhone 12'ye döndü. Bunun nedeni ise Corona virüsün dünyaya bıraktığı etki. Corona virüs nedeniyle iPhone 12 ertelenecek mi?

    iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

    2019 yılının sonlarında ortaya çıkan Corona virüs, dünya genelinde ekonomiyi ve sağlığı kötü etkiledi. Tüm dünya eskiye nazaran çok farklı bir noktaya geldi ve hızla değişmeye de devam ediyor. Bu noktada geçtiğimiz hafta uzun zamandır beklenen iPhone SE'nin yeni modeli tanıtıldı. Şimdi ise gözler iPhone 12'nin ne zaman tanıtılacağına döndü.

    Goldman Sachs isimli bir şirketin analistleri, iPhone 12'nin ne zaman tanıtılacağına dair verilerini açıkladı. Ortaya Eylül yerine Kasım ayı çıktı. Bunun en önemli etkisi tabii ki de Corona virüs ve dünyada yarattığı etkileri. iPhone 12'nin tanıtılmasının yanında, Corona virüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin alım gücünü de düşüreceği konuşuluyor.

    Bakkaldan ekmek almak için drone kullandı!Rize'de bir vatandaş markete gitmek yerine drone ile siparişlerini tedarik ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı'ndan corona virüs açıklaması

    Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı'ndan corona virüs açıklaması

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Şehidin anısına iki tepeye bayrak dikti

    Şehidin anısına iki tepeye bayrak dikti

    Sıradaki Haber