“En İyi Fotoğraf İnovasyonu” kategorisinde de ödül Sony’nin

Sony’nin kazandığı ödüller arasında, merakla beklenen “En İyi Fotoğraf İnovasyonu” ödülü de yer alıyor. Sony bu ödüle, dijital görüntüleme ürün yelpazesindeki pek çok modelde yer alan Gerçek Zamanlı Takip Teknolojisi ile layık bulundu.

En iyi fotoğraf inovasyonu: Gerçek Zamanlı Takip Teknolojisi

Sony’nin Gerçek Zamanlı Takip’i, Otomatik Odaklama teknolojisini yeni bir seviyeye taşıyor. Fotoğrafçı, nesneyi deklanşöre yarım basarak belirledikten sonra sistem, çerçeve içerisinde nereye hareket ederse etsin onu takip ediyor. Gerçek zamanlı Eye AF (insanlar ve hayvanlar için) sayesinde fotoğraf makinesi otomatik olarak objenizin gözünü, çerçeve içerisinde görünür olduğu anda tespit ediyor. Sistem, netliği korumak için Yapay Zekâ ve “öğrenilmiş” nesne bilgisini kullanıyor; renk, parlaklık, uzaklık hatta yüz ve göz yapısı da bu bilgi havuzu içinde yer alıyor ve böylece AF modunu değiştirmeye gerek kalmadan zahmetsizce gerçek bir AF kilitlenmesi sağlanıyor. Bu, AF teknolojisindeki hız ve kesinlik bakımından oyunun kurallarını değiştiren dikkat çekici bir sistem.

En iyi full frame profesyonel fotoğraf makinesi

α7R IV Sony α7R IV, orta boyutlu fotoğraf makinelerinden elde edilen görüntüye daha kompakt bir form faktörü ile rakip çıkan 61.2MP CMOS tam kare sensöre sahip; ayrıca fotoğraf makinesinin 4 ya da 16 çekimli yüksek çözünürlüklü piksel değişikliği modları, 240MP’lik inanılmaz bir dosya boyutu sağlayabiliyor. Süper-yüksek çözünürlük işlevi için hareketsiz ya da video görüntü kapasitesinden taviz vermek gerekmiyor; bu kapasite içerisinde 10 fps[ sürekli çekim hızı ve tam sensör genişliğinde 4K video da yer alıyor. Ayrıca, A7R IV, Sony’nin Gerçek Zamanlı AF Takip sistemini ve yüksek hızlı UHS-II kartları için çift ortam yuvasını da içinde barındırıyor.

En iyi aps-c tipi fotoğraf makinesi uzmanı

α6600 Sony α6600, göz kamaştıran işlevselliğe sahip kompakt bir fotoğraf makinesi ile hem hareketsiz hem de video çekimler için yaratıcı özellikler isteyen fotoğrafçılar için ideal. α6600 aynı zamanda 4K kayıt ve gövde içi görüntü sabitleme sistemi ile içerik yaratıcıları için de mükemmel bir çözüm. Fotoğraf makinesi saniyede 11 kareye kadar çekim yapabiliyor ve sınıfının en iyi pil ömrünü sunan büyük, “Z-tipi” bir pille birlikte geliyor. a6600 aynı zamanda Sony’nin yeni ve etkileyici bir teknolojisini de sunuyor: Gerçek-Zamanlı Takip nesne takibinden yüz tanımaya ve hatta göz algılamaya geçişleri ekran gecikmesini en aza indirerek gerçekleştiriyor.

En iyi uzman kompakt fotoğraf makinesi

RX100 VII RX100 VII , profesyonel fotoğraf makineleriyle rekabet edebilecek düzeyde görüntüleme seçenekleri sunan cep boyutunda entegre lensli bir fotoğraf makinesi arayanlar için mutlak bir cazibeye sahip. Optik görüntü sabitlemeyi ve göz kamaştıran 20fps’lik[i] kesintisiz çekim hızını destekliyor. Çok sayıda alan seçimi ve çekim modunun yanı sıra 4K video ve 1000 fps’ye varan Süper Ağır Çekim video[ii] ile aynı zamanda mükemmel bir video çekim enstrümanı. 1.0-tipi yığma yapılı 20.1MP[iii] Exmor RS™ CMOS görüntü sensörü, DRAM çipiyle süper-hızlı data işleme sağlıyor.