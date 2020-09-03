Google Play Store Nedir? Google Play Store Ne İşe Yarar, Hangi Telefonlarda Kullanılır?

Android cep telefonu kullanıcılarına özel olan play store sayesinde pek çok farklı uygulama ya da oyunları indirmek mümkündür. Çeşitli hizmet çeşitlerinin yer almış olduğu uygulama eğlenmek, bilgi almak ya da farklı ihtiyaçları gidermeyi sağlamaktadır.



Google Play Store Nedir?



Özel indirmek marketi olarak adlandırılan Google play store, günümüzde kullanılan pek çok farklı sosyal medya uygulamalarını cep telefonuna indirmeyi sağlamaktadır. Ücretsiz şekilde cep telefonunuza indirebilecek olduğunuz uygulamada, ücretli ve ücretsiz şekilde indirilmek üzere sunulan çeşitli yazılım ve programlara erişmek mümkündür.



Google Play Store Ne İşe Yarar?



İlk olarak cep telefonunuza indirmeniz gereken bir uygulama olan play store, hesabınıza girmenizin ardından karşınıza binlerce farklı uygulama ve içerik indirmenizi sağlamaya yaramaktadır. Mobil cihazlar için geliştirilmiş olan çeşitli video oyunlarını ücretli veya ücretsiz olarak farklı durumlarda indirebilir ve

eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra play store üzerinden yemek tarifleri için gerekli programları, spor ve egzersiz için önerilen antrenman programlarını, televizyon kumandası için geliştirilen özel programlarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda ders içeriklerini ya da cep telefonu özel klavye programları gibi çok sayıda uygulama play store uygulamasında yer almaktadır.



Google Play Store Hangi Telefonlarda Kullanılır?



Son yıllarda giderek artan cep telefonu ve internet kullanımı, farklı uygulamaların önünü açmıştır. Bu uygulamalardan birisi olan Google Play Store, güvenli ve sorunsuz şekilde uygulamayı cep telefonlarına indirebilmeyi ve kullanabilmeyi sağlamaktadır. Google tarafından geliştirilen play store uygulaması, yalnızca android tabanlı işletim sistem mobil cihazları için kullanılabilmektedir. Android işletim sistemi bulunan mobil kullanıcıların ücret ödemeden indirebileceği play store uygulaması sayesinde istekleri ve arzularına özel programları indirmeleri mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı programların ücretli, bazılarının ise ücretsiz olduğu noktasıdır.