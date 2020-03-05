Hırsızı Önceden Tespit Eden Yapay Zeka!

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Yapay zeka, sağlıktan eğitime ve hatta günlük hayatımıza kadar pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Özellikle yapay zekanın yüz tanıma teknolojisi ile birlikte kullanılması sayesinde pek çok suç ve suçlu önceden tespit edilebiliyor. Şimdilerde ise geliştirilen bir yapay zeka algoritması sayesinde hırsızlar ve hırsızlık potansiyeli olanlar önceden tespit edilebiliyor.

Yapay zeka hırsızlık eğilimi olanları nasıl tespit ediyor?

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu güvenlik sistemi gelen görüntüleri işliyor ve hırsızlık yapma eğiliminde olan insanları tespit edebiliyor. Sistemin merkezindeki yapay zeka algoritması oldukça karışık olsa da; uygulanması oldukça basit. Yapay zeka güvenlik kamerasındaki anlık gelen tüm görüntüleri kontrol ediyor. Gelen bu görüntülerde yer alan kişilerin davranışlarını ve görüntülerini analiz ederek, hırsızlık yapma potansiyelini çözümlüyor.

Güvenlik sisteminin sahip olduğu yapay zeka, tüm bunları yapabilmek için 100.000 saatin üzerinde farklı görüntüyle eğitilmiş. Böylece de suça ilişkili davranışları tespit etmeyi öğrenmiş. Örneğin insanların normalden daha hızlı hareket etmesi; endişeli olarak etrafa bakılması ya da gözleriyle güvenlik kameralarını etrafta araması gibi davranışları şüpheli ve suç oluşturabilecek davranışlar olarak nitelendirilmiş. Yapay zeka bu gibi davranışlar sergileyen insanları, gelen anlık görüntülerde tespit ederek gerekli uyarıyı verebilir hale gelmiş.

Hem potansiyel hem de gerçek hırsızları algılıyor!

VaakEye isimli bu güvenlik sistemi; yapay zeka teknolojisi ile güvenlik kamerası görüntülerini sürekli takip edip, analiz ediyor. Görüntülerde şüpheli davranış sergileyen insanları tespit ederek; çalışanlara bildiriyor. Yapay zekalı bu güvenlik sistemi sadece potansiyel hırsızları tespit etmekle kalmıyor; aynı zamanda raftan ürün çalan insanları da algılayabiliyor.

Sistem oldukça iyi işliyor; hatta yapılan saptamalarda yüzde 81 oranında bir tutarlılık olduğu tespit edilmiş. Bu teknolojinin gelecekte daha da geliştirilerek; özellikle kasiyersiz mağazalarda kullanılması hedefleniyor.