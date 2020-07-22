İsdone.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Oyun ya da program yüklemeleri sırasında ya da yükleme tamamlandığında ISDone.dll hatası alabilirsiniz. Bu hatanın çözümünde bazı dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Yüklediğiniz program ve bilgisayarınızdaki ISDone.dll dosyası bilgisayarınız ile uyumlu olmalıdır. Aynı olmadığında bu hata düzelmez. Bir program için bu hata düzenlemesi yapılacak ise öncesinde yedekleme yapılması önemlidir.



ISDone.dll Hatası Çözümü 1



Yükleme yapılacak programlar ve oyunlar RAR dosyası içerisinde ise öncelikle RAR dosyasından bu dosyalar çıkarılmalıdır. Sonrasında şu adımlar takip edilir:



- Bilgisayar klasöründeki system32 klasörünü açın. Sonrasında ISDone.dll dosyasını system32 klasörü içine atmalısınız. Bilgisayarınız 32 bit ise bu adımda sorununuz çözülmüş olacaktır.



- 64 bit ise bilgisayarınız bilgisayarız da SysWOW64 klasörüne tıklamalısınız. 64 bit uyumlu ISDone.dll dosyasını bu dosya içine atmalısınız.



- Bu adımlardan sonra RAR dosyası içinden çıkan oyun ve program dosyasını hata vermeden bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu işlemler yapıldığı halde hata çözülmemiş ise yeni bir yol denenebilir.



ISDone.dll Hatası Çözümü 2



Hata almanızın nedeni bilgisayarınızdaki antivirüs programı olabilir. Bunun için öncelikle anti virüs programını devre dışı bırakmanız gereklidir. Windows Defender programını çalıştırıp onu da devre dışı bırakılması gereklidir. Sonrasında birinci çözüm yolundaki adımlar uygulanmalıdır.



ISDone.dll Hatası Nerelerde Görülür?



Programlar ve oyunlar başta olmak üzere diğer uygulamalarda da bu hatalar görülebilir. Çoğunlukla bilgisayara yükleme esnasında ortaya çıkmaktadır. Özellikle online oyunlarda görülüyor. ETS2 ve GTA5 gibi oyunlarda bu durumu birinci çözüm yolu ile çözmek mümkündür. Çözüm yollarını