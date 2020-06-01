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    HaberlerTeknoloji Haberleri Microsoft MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak
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    01.06.2020 - 13:40 |

    Microsoft MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak

    Teknoloji şirketi Microsoft, internet sitesi MSN için çalıştırdığı gazeteciler yerine haber seçimi için yapay zeka programı kullanacak.

    Microsoft MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak

    Seattle Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Microsoft, bugün gazeteciler tarafından yürütülen çeşitli yayın organlarından haber, manşet ve fotoğraf seçimini, yapay zeka programına yaptırmayı planlıyor. 

    Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Diğer şirketler gibi biz de işimizi düzenli olarak değerlendirmeden geçiriyoruz. Bu zaman zaman bazı yerlere daha fazla yatırımla, bazılarının yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanabilir. Bu kararlar, mevcut salgının sonucu değil." ifadesi kullanıldı.

    Şirket diğer teknoloji firmaları gibi internet sitesinde içeriklerini kullanmak için haber kuruluşlarına ödeme yapıyor. Bu haberlerin seçimi ve nasıl sunulacağına karar vermeleri için de gazetecilerle çalışıyor.

    Seattle Times, Microsoft'un kararıyla haziran sonunda 50 sözleşmeli haber yapımcısının işini kaybetmiş olacağını, tam zamanlı ekibin çalışmaya devam edeceğini yazdı.

    Bu yapımcılardan biri, gazeteye yaptığı açıklamada, "Makinelerin yerimizi alacağını düşünmek moral bozucu ama elden gelen bir şey yok." dedi.

    İşlerini kaybeden bazı gazeteciler de yapay zekanın, editoryal yönergeleri tam anlamıyla anlayamayabileceği ve uygunsuz haberleri siteye koyabileceği uyarısında bulundu.

    Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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