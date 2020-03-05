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    HaberlerTeknoloji Haberleri NVIDIA mobil RTX Super ekran kartlarının performansı ortaya çıktı!
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    05.03.2020 - 11:49 |

    NVIDIA mobil RTX Super ekran kartlarının performansı ortaya çıktı!

    Dünya genelinde ekran kartı pazarının büyük bir çoğunluğunu elinde bulunduran NVIDIA, RTX Super ekran kartlarının mobil sürümlerinin performansını açıkladı.

    NVIDIA mobil RTX Super ekran kartlarının performansı ortaya çıktı!

    Masaüstü donanımlarda Ampere mimarili ekran kartlarını tanıtmaya hazırlanan NVIDIA, RTX Super serisinin mobil sürümlerini ortaya çıkardı. Yeni ekran kartları sayesinde mobil platformlarda ekran kartı performans seviyesi arşa çıkacak.

    Büyük bir performans artışı getirecek yeni mobil RTX Super serisi, 12 nm Turing mimarisinden güç alıyor. Ampere mimarili ekran kartları gelene kadar NVIDIA'yi mobilde de liderliğe taşıyacak ekran kartlarının en güçlüsü RTX 2080 Super olacak.

    NVIDIA mobil RTX Super ekran kartlarının performansı ortaya çıktı

    DLSS ve RTX özellikleri yalnızca RTX 2060 Super, RTX 2070 Super ve RTX 2080 Super modellerinde bulunacak. Bunların yanı sıra 1650 Ti ve 1650 Super modelleri de mobil tarafı için gelecek.

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