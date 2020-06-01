Powerbeats Pro için yeni renkler duyuruldu!

2014 yılında Apple tarafından satın alınan Beats markasının, kablosuz kulaklık modeli olan Powerbeats Pro'lar için dört farklı renk seçeneği duyuruldu. Açık mavi, kırmızı, sarı ve pembe renkleri tanıtılan kulaklık modeli, spor yapan kişileri hedef alıyor.

Tasarımsal yapısı sayesinde diğer kablosuz kulaklıklara göre aktif spor sırasında daha konforlu ve rahat bir şekilde kulakta duran Powerbeats Pro, spor yapan kişilerin en çok tercih ettiği kulaklıklar arasında yerini alıyor.

9 saatlik pil ömrü sunan Powerbeats Pro, şarj çantası ile birlikte bu ömrü 24 saate kadar yükseltiyor. Bunun yanı sıra 5 dakikalık şarj ile 1,5 saate kadar kullanım ömrü ile öne çıkmayı başarıyor.

Powerbeats Pro, 1.999 liraya çeşitli mağazalardan satın alınabiliyor.