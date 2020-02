Robotların Nüfusu Gittikçe Artıyor!

Moblobi.com

Robotlar teknoloji ile birlikte hayatımızın bir çok alanında yer almaya başladılar. Buna bağlı olarak, dünyadaki robot nüfusunda da hızlı bir artış olduğu gözlemleniyor. Sayıları ve nitelikleri hızla artan robotlar, günlük hayatımızın içine sızmaya da başladı. Kullandığımız birçok aletin yerini aldı; hatta bizim yerimize iş hayatında tercih edilmeye başlandı.

Gelecekte ise durumun şu an yaşadığımızdan çok daha farklı olacağı düşünülüyor. Mevcutta hayal edemediğiniz pek çok alanda, robotların bizlerden çok daha aktif olacağı tahmin ediliyor. Bu amaçla robotik alanda pek çok ülkede çalışmalar yürütülüyor. Teknoloji ilerledikçe, farklı becerilere sahip olan robot türleri hayatımızda çok daha fazla yer alıyor.

Robot nüfusu neden arttı?

Geçmiş yıllara bakıldığında 2015 yılındaki robot nüfusu yaklaşık 1,5 milyon seviyelerindeydi. 2019 yılı itibariyle ise bu rakam 2,5 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Robotlardaki bu nüfus artışında özellikle Asya ülkelerinin etkisi büyük.

Ülkelerin robotik alanlardaki gelişmişliği değerlendirilirken, her 10.000 kişiye düşen robot miktarı ile ölçülüyor. Bu açıdan ülkemize bakıldığında ise ortaya çıkan oldu sonuç oldukça ilginç. Çünkü Türkiye'de her 10.000 kişiye düşen robot sayısının 18 olduğu görülüyor. Ancak her ne kadar bu rakam yüksek gibi görünse de karşılaştırma yapabilmeniz adına Asya ülkeleri genelinde söz konusu rakamın 550 civarında olduğunu hemen paylaşalım.

Gelecekte robot nüfusu nasıl artacak?

Türkiye'de endüstri alanında yaklaşık 8.000 robot kullanılıyor. Ancak önümüzdeki yıllarda tarımdan evlerimize, güvenlikten üretime kadar pek çok alanda robotların günlük hayatımızda çok daha fazla yer alacağı öngörülüyor. Özellikle de insanlarla etkileşimli olacak hatta insanlarla iletişime geçecek robotlar hayatımızda daha fazla yer alacaklar.

Robotların dünya üzerindeki nüfusunu arttıracak şeylerden biri de kullanılan malzemeler de yapılacak değişiklikler olacak. Halihazırdaki pek çok robot ağır ve pahalı malzemelerinden üretiliyor. Gelecek yıllarda ise robot yapımında yumuşak ve maliyeti düşük malzemeler kullanılması da planlanıyor. Bu da maliyetleri düşürerek elbette ki robot üretimini hızlandıracaktır.

Robot sayısı arttıkça, robotların yetenekleri konusundaki gelişmeler de hızlanacak. Robotlar insanlarla benzer özellikler taşıyacak, hatta yaptığımız pek çok işi yapabiliyor olacaklar. İnsanlar ise bu teknolojiye ayak uydurarak, onlarla birlikte çalışmayı öğrenecek; farklı ve daha verimli alanlarda yeteneklerini sergileyebilecekler.