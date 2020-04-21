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    21.04.2020 - 11:42 |

    Siber güvenlik kümelenmesi Kovid-19 ile hızlanmaya başladı

    Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

    Siber güvenlik kümelenmesi Kovid-19 ile hızlanmaya başladı

    AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını iş hayatını olumsuz etkilerken kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör şirketleri ya faaliyetlerini yavaşlatıyor ya da uzaktan çalışma yöntemini tercih ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

    Kümelenme üyesi firmalar, uzaktan çalışanların ihtiyaç duyacağı siber güvenlik önlemleri konusunda. ürün, hizmet ve eğitimlerle destek sağlıyor. BGTEK, BTRİSK, YÖNSİS, ATARLABS, EPSİLON, GAIS SECURITY, BİLİŞİM 112, SECURKEY, EPATİ, SECCOPS, ZEMANA, berqnet, LOGSIGN ve BILISHIM, bu süreçte yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş siber güvenlik ürünlerini ve bu ürünlerin eğitimlerini müşterileriyle ücretsiz paylaşarak çalışanların yanında oluyor.

    Bu süreçte yaşanan siber saldırılara ilişkin hazırlanan raporlar, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin web sitesinden yayımlanarak bilgilendirme de yapılıyor.

    Kümelenme, üniversitelerde gerçekleştirdiği eğitim programlarını da online platforma taşıdı. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi YouTube kanalından canlı yayınlanan "Siber Güvenlik Online Eğitim Programları"nda her hafta farklı konu başlıklarında sektörün uzman isimleri ağırlanıyor. Eğitim programlarına "www.siberkume.org.tr" web adresinde erişim sağlanıyor. Kümelenme tarafından 2 yıldır belirli aralıklarla gerçekleştirilen ve Siber Güvenlik sektörünü farklı sektörlerle bir araya getiren "SİBERKAFE" etkinlikleri, "Online Siber Güvenlik Sohbetleri-SİBERKAFE Online" olarak devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamları farklı konu ve konuklarla gerçekleştirilen etkinlikle, sektörün nabzı tutulmaya devam ediyor.

    Yerli video konferans ürünleri hazır

    Kümelenme üyeleri firmalar, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmaya başlamasıyla en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen video konferans yazılımları ve bu yazılımlarla ilgili güvenlik programları konusunda da çalışmalar yürütüyor. Gais Security (Uçurtma), May Siber (İvme), BİTES (XperLms), YD Yazılım (Sanal Sınıf ve Web Konferans Sistemi), 12M (TaliaPlay), Liberta (WoraKonferans-Acagate), ICTerra (Workit) ve KAREL (Bulutta Konferans) firmaları tarafından geliştirilen yerli video konferans ürünleri de kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için hazır hale getirildi.

    Üyelerini yatırımcılara götürecek

    Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımcı karşısına çıkamayan firmalar, Kümelenme desteğiyle yatırımcılara götürülecek. Haziran ayında online yapılacak siber güvenlik demo day etkinliğiyle yatırımcılar ve belli kriterleri sağlayan üye firmalar bir araya getirilecek. Yaklaşık 60 yatırımcının katılım sağlaması beklenen etkinliğin tarihleri Siber Küme'nin web adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

    Kümelenmenin her yıl düzenlediği siber güvenlik fikir yarışmaları da bu yıl online ortamda devam edecek. Bu süreçte iki farklı paydaşla iki farklı fikir yarışması düzenlenecek.

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