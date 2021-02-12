Sms Fatura Nedir, Ne İşe Yarar? Sms Fatura Servisi Nasıl İptal Edilir?

Birçok kişi için Sms fatura servisini kullanmayı tercih etmektedir. Kolaylık sağlayan bu servis ile nerede olursanız olun fatura bilgileri kolayca size ulaşacaktır. Faturaların hızlı bir şekilde elinize ulaşmasını istiyorsanız eğer sms faturayı kullanabilirsiniz.

Sms Fatura Servisi Nedir, Ne İşe Yarar?

Sms fatura servisi, kişilere ait olan faturaların cep telefonlarına mesaj yoluyla geldiği bir servistir. Gsm firmalarının sağladığı bu kolaylık sayesinde merak ettiğiniz fatura bilgileri anında telefonunuza gelmektedir. Gelen bilgileri kontrol ederek faturanıza ait detayları görebilirsiniz. Sms fatura için kişinin onayı gerekmektedir. Bu servisi kullanmak istemeyenler için iptal etme şansı bulunmaktadır.

Sms faturanın sağladığı yararlar;

- Kağıt israfının önüne geçilmiş olur,

- Zamandan tasarruf edilir,

- Daha hızlı bir hizmet alınmış olur,

- Daha güvenli bir şekilde fatura alınmış olur.

Sms Fatura Servisi Nasıl İptal Edilir?

Sms fatura almak istemeyenler kullanmış olduğu gsm firması ile bu hizmeti iptal edebilir. Her gsm firmasının kısa mesaj numarası farklıdır. Bu servisi iptal etmek isteyenler iptal sms fatura yazıp, kullanılan gsm firmasının belirttiği kısa mesaj koduna göndermelidir. İsteğiniz üzerine bu servis iptal edilir ve faturaları sms olarak almazsınız. Eğer tekrar abone olmak isterseniz gsm firmasına kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Sms fatura hizmetini kullanıp kullanmamak kişiye bağlı olan bir durumdur. Bu hizmeti almak istemeyen kişiler bu servisi iptal ederek kullanmama şansına sahiptir.