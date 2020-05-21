SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox kulaklığını tanıttı

Teknoloji devi SteelSeries tarafından başlangıçta SteelSeries Cyberpunk Koleksiyonu'nun bir parçası olarak tanıtılan yeni kulaklık Artics 1 Wireless kulaklığının özellikleri ve yeni nesil USB-C adaptörünün birleşmesiyle Artics 1 Wireless Xbox kulaklığı olarak oyun severlerin beğenisine sunuluyor. Bu kulaklık aynı zamanda Xbox Series X ile tamamen uyumlu olarak geliştirildi.

Arctis 1 Wireless Xbox kulaklığı, orijinal Arctis 1 Wireless ile aynı USB-C bağlantısına sahip 4'ü 1 arada kablosuz kulaklık olarak tasarlandı. Yeni adaptör, kullanıcıların Xbox One ile diğer USB özellikli platformlar arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir anahtara sahip. Kulaklık aynı zamanda Xbox, PS4, PC, Switch ve Android platformlarında ultra düşük gecikme süreli bağlantıları için SteelSeries'in kanıtlanmış kayıpsız 2.4GHz kablosuz özelliğini kullanıyor. Bununla birlikte, eleştirmenlerce beğenilen Arctis 9X ile aynı yüksek performanslı hoparlör sürücülerine sahip olan bu kulaklık, her ayrıntıyı ortaya çıkaran Arctis imzalı ses kalitesini oyunculara sunuyor.

Hafif tasarımı ile Artics 1 Wireless Xbox kulaklığı her yerde oyuncularla birlikte

İkiye katlanabilme özelliği ile oyuncuların rahatça yanlarında taşıyabilmesi için tasarlandı. Çıkarılabilir mikrofonu, şık ve hafif profilli tasarımı ile oyuncular nerede olurlarsa olsunlar Arctis'in ödüllü performansının keyfini çıkarabilecek. Bu kulaklık, doğal ses netliği ve gürültü engellemesi için aynı ClearCast mikrofonu kullanıyor. Ancak Arctis 3, 5, 7 ve 9X gibi yuvasına sokulma özelliği yerine, mikrofon çıkarılabilme özelliği ile kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Arctis 1 Wireless Xbox kulaklığı, hareket halindeyken kullanım için optimize edilmiş olup daha hafif profilli bir çözüm üretmek adına ikonik kafa bandı tasarımından vazgeçerken, Airweave kumaş yastıkları, ekstra dayanıklılık ve mükemmel uyum için çelikle güçlendirilmiş bir kafa bandı ile oyunculara mükemmel bir konfor sunuyor. Ayrıca 3,5 mm bağlantısı olan diğer cihazlara kolayca takılabilmesi için 3,5 mm kablo eklenmesi ile ek esneklik özelliği imkanını sunuyor