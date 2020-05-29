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    HaberlerTeknoloji Haberleri Tesla Cybertuck Elon Musk'ın tünellerinde görüldü!
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    29.05.2020 - 10:00 |

    Tesla Cybertuck Elon Musk'ın tünellerinde görüldü!

    Uzun zamandır fütüristik tasarımı ile gündeme gelen Tesla Cybertruck, Jay Leno ve Elon Musk'ın bir araya gelmesiyle birlikte Boring Company'nin açtığı tünellerde sürüldü.

    Tesla Cybertuck Elon Musk'ın tünellerinde görüldü!

    Tanıtıldığı günden beri, çeşitli şekillerde gündeme gelen Tesla Cybertruck, bu sefer de Elon Musk ile Jay Leno'nun bir araya gelmesiyle birlikte Boring Company'nin tünellerinde ortaya çıktı. İkili fütüristik yapıya sahip olan yeni aracı test sürüşüne tabi tuttu.

    Üç farklı varyasyonu bulunan aracın en güçlü versiyonu, 0'dan 100 kilometre hıza 2.9 saniyede çıkabiliyor ve 6.3 tonluk yüksek çekiş gücüne sahip. Üç farklı motor varyasyonunun yanı sıra, üç farklı batarya paketi sunulan Tesla Cybertruck, 400, 480 ve 800 km menzil sunabiliyor. 39 bin 900 dolarlık başlangıç fiyatı le karşımıza çıkan araç, 49 bin 900 ve 69 bin 900 dolarlık fiyata kadar yükselebiliyor.

    2021 yılının sonlarında seri üretime geçmesi planlanan Cybertruck'a yapılan test sürüşünde, Jay Leno tarafından beğeni toplamayı başardı.

     

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