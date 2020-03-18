Uzayda Robot Oteli Kuruldu!

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Dünya dışında yaşam ve uzaya seyahat konusunda pek çok proje yürütülüyor. Bu projeleri özellikle dünyanın en büyük teknoloji markaları öncülük ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X ve NASA birlikte önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yanında bir robot oteli inşa edildi.

Uzaydaki robot oteli neden yapıldı?

Robot oteli, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun tam dışına monte edildi. Çalışma Space X in Falcon 9 roketi ile gerçekleştirildi. Üstelik Falcon 9 ‘un fırlatılması YouTube'dan yapılan bir canlı yayından da takip edilebildi.

Uzaydaki robot oteli aynı zamanda Koruyucu Saklama Ünitesi olarak da adlandırılıyor. Koruyucu Saklama Ünitesi, Ay ve Mars başta olmak üzere uzayda yapılacak pek çok araştırma açısından oldukça önemli görülüyor. Çünkü sözkonusu çalışmalarda kullanılacak olan tüm araçlar burada depolanacak. Robot oteli ayrıca astronotların konaklaması amacıyla da kullanılabilecek.

Koruyucu saklama ünitesi olarak da adlandırılan bu robot oteli içinde bulunan tüm aletleri ve konaklayan astronotları, hem fiziksel tehditlerden hem de ortamdaki radyasyondan koruyabilecek.

Gelişen teknoloji dünyadaki hayatımızı kolaylaştırdığı gibi; dünya dışındaki pek çok özel projede önemli rol oynuyor. Projelerin hem güvenli hem de hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bilim dünyasından gelen bunun gibi teknoloji haberleri insanoğlunun çok yakında uzaydaki serüveninin başlayacağını işaret ediyor.