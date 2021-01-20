Telefon Temizleme Nasıl Yapılır? Telefon Temizliği İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her gün uzunca bir süreyi telefonlarımıza bakarak geçirebiliyoruz. Cep telefonları günlük alışkanlıklarımızı bile değiştirmiş durumdadır.



Telefon Temizleme Nasıl Yapılır?



Cep telefonları gün içerisinde defalarca temas ettiğimiz aletlerdir. Ellerimizin temiz olup olmamasına dikkat etmeden temas ettiğimiz bu aletlerde doğal olarak kirlenecektir. Ayrıca çevresel koşullar veya telefonu koyduğumuz zeminler nedeniyle de telefonların kirlenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle belirli zamanlarda temizlenmesi doğru olacaktır. Böylece hem telefonu daha verimli kullanmak mümkün olur hem de mikroplardan arındırmış olursunuz.



Telefon temizleme işlemine başlamadan önce, telefonun prizden çıkarılması gerekir. Ayrıca temizliğe başlamadan önce telefonu kapatmak gerekir. Telefon kılıfını da çıkarırsanız daha rahat bir temizlik yapmanız mümkün olur. Telefonun pil kısmı ayrılıyorsa, bu kısmı çıkarabilirsiniz. SIM kart, Micro SD kart gibi sökülebilen tüm parçalar çıkarılmalıdır. Bu hazırlık kısmı tamamlandıktan sonra telefonun temizlenme aşamasına geçilir. Ayrıca temizlik sırasında kullanılacak ürünleri özenle seçmek gerekir. Bazı maddeler ürüne zarar verebilir. Bu ürünler;

Kimyasal sıvılar

Islak mendil

Jeller

Islak bez

Cam sil

Aşındırıcı bezler

Kolonya

Kâğıt havlu

Sirke



Telefonun hoparlör kısmı kirlediği zaman ses kalitesini de etkileyecektir. Bunun için hoparlör kısmı da yumuşak bir bez ile yüzeysel olarak temizlenmelidir. Kamera kısmı da temiz ve yumuşak bir bez ile kuru bir şekilde temizlenebilir. Telefonun pil kısmı çıkabiliyorsa, pilin olduğu kıvrımlar kulak çubuğu ile temizlenir.



Bu kısma sıvı teması yapılmaması gerekir. Kullanılacak solüsyonlar direk olarak telefona dökülmemelidir. Bez sıvı ile hafif nemli olmalı ve bu bez ile telefon temizlenmelidir. Mikrofiber bezler telefon temizliği için çok uygundur. Pilin çıktığı yerde, elin erişemediği noktalara yumuşak bir diş fırçası ile müdahale edilebilir.



Telefonun hijyen koşullarına uygun hale getirilmesi kadar, programların kullanımı açısından da temizlenmelidir. Bu temizlikler şunlar olabilir;

Telefon temizliğinde bir başka nokta ise telefonun kapasitesini azaltan bazı fazlalıkları kaldırmak olmalıdır. Telefonlar birer fotoğraf makinesi olarak kullanılıyor. Çok fazla fotoğraf birikebiliyor. Belli bir GB üzeri olduğunda temizlemek faydalı olacaktır. Fotoğrafları belleğe aktarabilirsiniz. Ya da paralı uygulamalarda depolama şansınız vardır.

Telefonlar teknolojik aletlerdir. Güncellemeler onların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır. Bu nedenle güncellemeleri yüklemekten çekinmeyin.

Telefondaki gereksiz, birikmiş mesajları ve e-mailleri de silmeyi ihmal etmeyin.

Gerekli olduğu zamanlarda fabrika ayarlarına geri dönmeyi ihmal etmeyin.

Safari, Chrome gibi uygulamaların açık olan sekmelerinin telefonunuzu yavaşlatıp yavaşlatmadığını kontrol edin.

Konumu kullanan uygulamaların gereksiz olanlarını kapatın. Böylece telefonunuz daha uzun süre dayanacaktır.

Telefona bir uygulama yüklenip sonra bu uygulama hiç kullanılmayabiliyor. Bu tarz uygulamalarınız varsa bunları silin.

Telefonun hem hijyenik temizliği hem de kullanım temizliği verimliliği açısından önemlidir. Bu nedenle belirli periyodlarda bu temizliği yapmaya özen gösterin.



Telefon Temizliği İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler



Telefon temizliği yapılırken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Telefonların yüzeyinde çok fazla mikrop olabilir. Elimizden telefona bulaşan bu mikropların temizlenmesi gerekir. Temizlik sırasında kullanılan kimyasallara ve bezlere dikkat etmek gerekir. Sirke gibi sıvılar telefonu tahrip eder. Bu nedenle kullanılmamalıdır. Ayrıca telefonun ıslanmamasına özen gösterilmelidir.



Islanan telefonun fön ile kurutulması, telefona daha çok zarar verebilir. Isınan telefonda farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca pirinç içinde bekletilmesi ve neminin alınmaya çalışılması da kanıtlanmış bir yöntem değildir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, telefonu servise götürmek en doğru davranış olacaktır.



Telefonu kişinin kendisi açarak müdahale etmemelidir. Bu daha büyük zararlara yol açabilir.

Güvenliğinden emin olunmayan programlar telefona yüklenmemelidir. Ayrıca güvenli olmayan sitelerden indirilen bilgiler veya bazı maillerin açılması telefona zarar verebilir. Telefon kullanımı sırasında bunlara dikkat etmek gerekir. Telefonda yaşanan herhangi bir durumda, kişi kendi müdahale etmemeli ve teknik servise başvurmalıdır.