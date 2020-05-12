Teleskopu Kim Buldu? Teleskop İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Teleskopun Tarihçesi

Teleskop icat edilmiş olan teknolojik aletlerin arasında ilgi çekmeyi başaran bir araçtır.



Teleskopu Kim Buldu?



Teleskopu bulan toplam da 3 mucit vardır. Bunlar;

- Hans Lippershey

- Lyman Spitzer

- Zacharias Janssen



Teleskop için paten başvurusu yapan tarihteki ilk kişi Hans Lippershey'dir. Hans Lippershey üretmiş olduğu camlı teleskop ile uzaktaki nesneleri yakından görebilmeyi başardı. Hans Lippershey aynı zamanda Hollanda'da bir gözlük üreticisi idi. Daha sonra ise Lyman ve Zacharias'da teleskopu geliştirerek farklı prototipte üretmeyi başardılar. Bu yüzden 3 mucitte teleskopun mucidi olarak kabul edilmektedir.



Teleskop İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



Teleskop ilk olarak 1608 yılında Hans Lipeprshey tarafından icat edilmiştir. Teleskobun icat edilmesi süreci bulunuyor. Astronomi bilimi için nesnelerin daha iyi şekilde görüntülenmesi ihtiyacı doğmuştur. İlk olarak bu nesnelerin daha iyi yorumlanması için ufak çaplı bir merceği olan cihaz icat edildi. Hans Lippershey tarafından üretilen bu cihaz at üzerinde ki nesneleri daha iyi görüntüledi. Belirli periyotlar eşliğinde ise Lyman Spitzer ve Zacharias Jannssen adında iki mucit icat edilen bu teleskobu kendilerinin de katkıları ile geliştirdi ve günümüzde ki halini almalarında yardımcı oldular. Bu şekilde teleskop icat edilmiş oldu.



Teleskobun Tarihçesi



Teleskobun tarihçesi 1600'lü yıllara dayanmaktadır. O zamanlar Hans Lippershey tarafından üretilen ilk prototip teleskop daha sonra diğer mucitler tarafından geliştirildi. İç bukey ve dış bükey şeklinde üretilen ilk teleskoplar günümüze kadar gelmeyi başardı. İlk olarak gözlükçünün mercek yapımında kullanılan teleskop 1608 yılında üretildi. Hans Lippershey tarafından üretilen bu alet gök bilimci ünlü Galileo tarafından ilgi ile takip edildi. İlkel olarak üretilen bu ilk teleskop sayesinde Galileo keşifler yaptı. Galileo bu ilkel teleskobu geliştirerek daha iyi bir görünüm sunan bir teleskop yaptı ardından bununla Jüpiteri takip ederek inceledi.



1721'li yıllara geldiğimizde ise İngiliz mucit Lyman Spitzer aynalı bir teleskop icat etti. Aynalı teleskoplar Hans'ın üretmiş olduğu teleskoptan daha fazla rağbet gördü ve kullanılmaya başlandı. Teleskobun kulanım alanı da bu şekilde yayılmış oldu.