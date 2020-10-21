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    21.10.2020 - 09:35 |

    Tesla bayisinde yangın, kundakçılıktan şüpheleniyor

    Tesla’nın İsveç’in Malmö şehrindeki bayi ve servis binasının otoparkında çıkan yangında yedi ya da sekiz Tesla aracı kullanılamaz hale geldi, polis kundakçılıktan şüpheleniyor.

    Tesla bayisinde yangın, kundakçılıktan şüpheleniyor

    İsveç polisi, gece yarısı vakitlerinde Tesla binasında yangın çıktığına. Yangına müdahale edildikten sonra yayınlanan raporlarda ise 300-400 metrekarelik alandaki araçları etkisine alan yangında önce binaya yakın araçlara müdahale edilerek yangının binaya sıçramasına engel olunduğu belirtildi.

    İtfaiye şefi Mahnus Köhlin ise kundakçılıktan şüphelendiğini belirtti. Polis de bu ihtimal üstünde duruyor.

    Eğer bu ihtimal gerçek çıkarsa, Tesla ilk kez kundakçıların hedefinde bulunmuş olmayacak.

    Geçtiğimiz yıl Almanya’daki bir Tesla araç yakılmıştı. 2018 yılında ise Amsterdam’da birbirilerinden yüz metre kadar aralıkla park edilmiş iki Tesla araç kundakçıların hedefi olmuştu.

    Tesla araçlar Vandalların hedefi olmuştu ancak işi araçları ateşe verecek kadar ileri nadiren götürmüşlerdi.

    Bu yangında ilginç olan bir diğer kısım ise Malmö’deki bayi ve servis binasında çıkan ilk yangın olmaması. Aynı binada 2017 yılında da yangın çıkmış ve birçok haraç tahribata uğramıştı ancak o dönemde kundakçılıktan şüphelenilmemişti.

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