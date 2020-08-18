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    HaberlerTeknoloji Haberleri TikTok'a ABD'den bir talip daha!
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    18.08.2020 - 11:23 |

    TikTok'a ABD'den bir talip daha!

    ABD Başkanı Donald Trump’ın yönlendirmesiyle TikTok’un peşine düşen ABD merkezli teknoloji şirketlerinin arasına Oracle da katıldı.

    TikTok'a ABD'den bir talip daha!

    Amerika Birleşik Devletleri’ndeki operasyonlarına bir ABD’li şirket tarafından satın alınmaması durumunda yasak getirilecek olan Çinli Bytedance’e ait TikTok’u satın almak isteyenler şirketler kervanına Oracle da katıldı.

    Donald Trump’ın başkanlık kararnamesiyle koyduğu yasak kapsamında TikTok’un kısa süre içerisinde ABD’deki faaliyetlerini ABD’li bir şirkete devretmesi gerekiyor.

    Business Insider’da yer alan habere göre, ABD dışında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonları da bu satışın gerçekleşmesi durumunda alıcı şirkete devrolacak.

    Oracle’ın kurucularından Larry Ellison ve Oracle CEO’su Safra Catz, Donald Trump’ın Silikon Vadisi’ndeki önemli destekçileri arasında yer alıyor.

    Küresel çapta, toplamda 2.3 milyar indirilme sayısına sahip TikTok son hesaplamalarda 30 ile 50 milyar dolar arasında değerlemeye ulaşmıştı.

    Bir süredir Microsoft TikTok’u almak için görüşmelerini sürdürüyordu ve mikro blog platformu Twitter’ın da adı ilgilenen şirketler arasında geçmişti.

    ABD basını Apple’ın da TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için ilk girişimleri yaptığını yazmış ancak bu iddia Apple tarafından yalanlanmıştı.

      Hırsızların 1 dakikada lastik dükkanını boşalttığı anlar kameradaBayrampaşa’da hırsızlar girdikleri lastik dükkanından 1 dakika içerisinde 50 bin TL’ye yakın malzeme çaldı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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