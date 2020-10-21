Tm İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (™) Tm İşareti Yapımı

Klavye üzerinde harf ve sayılar dışında pek çok işaret ve sembol de bulunmaktadır. Fakat (™) işareti klavye üzerinde bulunmaz. Bu işareti basit bir tuş kombinasyonu ile yapabilmek mümkündür.



TM İşareti Nasıl Yapılır?



Klavye üzerinden (™) işareti karakter eşlem tablosu üzerinden veya bir tuş kombinasyonu ile yapılabilir. Özellikle Alt tuşu ile birlikte bazı rakamlar girilerek yapabileceğiniz pek çok kısayol bulunur. Kısayoldan (™)işaretini yapmak için Alt + 0153 tuşlarına aynı anda basılı tutup bu işareti yapabilirsiniz.



Bunun dışında (™) işaretini yapabilmek için karakter eşlem tablosu da kullanılabilir. Bunun için ilk olarak arama bölümüne karakter eşlem yazılmalı ve ilgili pencere açılmalıdır. Daha sonra yazı tipi bölümünde Arial fontunu seçilmelidir. Gelişmiş görünüm kutusu işaretlenmeli ve Unicode'a git altına tm işareti kodu 2122 yazılmalıdır. Daha sonra tablonun ilk hücresinde (™) sembolü çıkar. İki kere tıklayarak seçip aktif olan kopyala butonu tıklanmalı ve kopyalanmalıdır. Daha sonra istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.



Bu işareti yapmanın bir yolu daha bulunmaktadır. Buda internet üzerinden kopyala yapıştır yapmaktır. Klavye üzerinden yapılacağı gibi bu şekilde de (™) işaretini oluşturabilirsiniz.