Trump'ın yapamadığını onlar yaptı! TikTok yasaklandı

Dünyaca ünlü Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok, Pakistan’da yasaklandı. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) tarafından yapılan açıklamada, uygulama içeresinde ahlak kurallarına aykırı ve uygunsuz içerik bulunduğuna dair Pakistan halkı tarafından çok sayıda şikayet geldiği aktarıldı. PTA'nın açıklamasında, "TikTok'ta sürekli olarak yayınlanan içeriklerin niteliği ve şikayetleri göz önünde bulundurarak, uygulamaya son bir uyarı yayınladı.



Çevrimiçi olarak kanunsuz içeriklerin proaktif bir şekilde denetlenmesi için etkili bir mekanizmanın geliştirilmesi için yetkililere süre tanındı. Uygulama talimatlara uymakta başarısız oldu ve bu nedenle Pakistan’da TikTok uygulamasının engellenmesi için talimat verildi" ifadelerine yer verildi.



TRUMP DA DENEDİ



ABD'DE TikTok uygulamasını yasaklayan karar, yürürlüğe girmeye saatler kala, başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.