Türkiye yapay zekayla uçacak

TUSAŞ Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Müdürü Güven Orkun Tanık, AA muhabirine, yapay zeka alanında yürüttükleri çalışmalar ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tanık'ın verdiği bilgiye göre, TUSAŞ'ın bu konudaki en önemli gündem maddelerinden birini yapay zeka konusu oluşturuyor. Yapay zekanın her alanında kabiliyet geliştirmek üzerine çalışmalar yapan şirketin öncelikli alanlarını ise otonom sistemler, görüntü işleme ve karar destek sistemleri ile büyük veri analitiği altyapıları oluşturuyor.

Yapay zeka ekibini müdürlük seviyesinde tesis eden ilk büyük savunma sanayisi şirketi olan TUSAŞ, bu alanda çalışmak üzere bir ekip kurdu ve her geçen gün bunu büyütüyor. İnsan kaynağını artırmak için çeşitli eğitim programları düzenleyen TUSAŞ, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği başta olmak üzere birçok akademik kurumla da iş birliği halinde bulunuyor.

Türkiye ve şirket için faydalı olduğu düşünülen her türlü yapay zeka alanında faaliyet göstermeyi hedefleyen TUSAŞ, şirket içinde 4 aktif proje sürdürüyor. Gelecek dönemde hayata geçirilmek üzere birçok proje sırada bekliyor. Yakın dönemde şirketin bütün süreç ve platformlarında yapay zeka etkilerinin görülmesi bekleniyor.

İŞ ORTAKLARINDAN GEÇER NOT ALDI

TUSAŞ bünyesinde yapay zeka ekibi kurulmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen geliştirilen projelerden bazıları iş ortakları tarafından düzenlenen denetimlerde kabul gördü.

Yapay zeka sistemlerinin örnekleri gelecek dönemlerde daha da sık görülecek. İnsanların yükünü azaltan, yeteneklerini artıran bu teknoloji, üretimden platformlara kadar havacılık ve savunma sanayisinin her alanında fırsatlar sunuyor. Örneğin, pilotların bilişsel yükünü azaltan, bazı işleri/görevleri otomatikleştiren birçok teknoloji ve projenin yakın zamanda kullanılması öngörülüyor.

DARPA'YA BENZER ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

TUSAŞ Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Müdürü Tanık, yakın zamanda Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansının (DARPA) yapay zeka ile pilotu karşı karşıya getirdiği denemeyi anımsatarak, şöyle konuştu:

"DARPA çalışmasındaki teknoloji, temel olarak bir pilotun normalde vereceği kontrol girdilerini vererek önce bir uçağı uçurmayı öğrenen, daha sonrasında ise bunu it dalaşına kadar sofistike hale getiren bir pekiştirmeli öğrenme modelleri topluluğu. Bunun için arkada gerçekçi bir uçuş dinamiği modeli ve sofistike bir ödül ve ceza mekanizması ile uzun süreler eğitilmiş sistemler var. Tipik bir sistemde her biri 20-30 yıl uçuş 'tecrübesi' sahibi onlarca model tek bir uçağı uçuruyor. Bizim çalışmalarımızda ise çok benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz sistemler görev planlamadan, uçuş simülatörlerinde pilotların eğitimine ve daha ileri dönemlerde platformların bazı angajmanları/görevleri otomatik gerçekleştirmesine kadar birçok kullanım alanı olabilecek teknolojilerin geliştirildiği ve olgunlaştığı sistemler. Hatta biraz daha ileri gidecek olursak otonom savaş uçaklarına giden yolu açacak çalışmalar. Günümüzde yapay zeka teknolojileri insanlarla karmaşık ortamlarda mücadele edebilecek, hatta bahsi geçen örnekte olduğu gibi insanlara üstün gelebilecek kadar gelişti. Bu ve benzeri sistemlerin milli olarak geliştirilmesi gelecek açısından büyük önem taşıyor."