Whatsapp hesabınızı nasıl geri alabilirsiniz

Whatsapp uygulamasını açtığınızda çıkış yaptığınıza dair bir uyarı göreceksiniz. Bunun sebebi, korsanların hesabınızı çalıp başka bir cihazda açması olabilir. Whatsapp, bu gibi durumlarda kullanıcının hesabını geri alabilmesi için telefon numarası doğrulama adına 6 haneli bir şifre gönderiyor. Bu şifreyi cihazınıza girin ve kimseyle paylaşmayın. 6 haneli kodu girdiğinizde otomatik olarak hesabınızı geri alacaksınız.

Bu aşamada bilgisayar korsanının hesabınızı çaldıktan sonra iki adımlı doğrulama seçeneğini devreye sokmuş olması mümkün. Öyle bir durum varsa, Whatsapp sizden ikinci şifreyi isteyecektir. Ancak bu şifreyi bilmeniz pek mümkün değil, fakat size gelen 6 haneli şifreyi girdiğiniz için korsanın cihazındaki hesabınızdan çıkış yapılacak ve kullanılması mümkün olmayacak.