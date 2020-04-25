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    HaberlerTeknoloji Haberleri Yıldız İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Yıldız İşareti (*) Yapımı
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    25.04.2020 - 02:16 |

    Yıldız İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Yıldız İşareti (*) Yapımı

    Bilgisayar klavyesi üzerinden özel karakterler yazma konusu hakkında sık sık araştırma yapılmaktadır. Bu bağlamda İnternet tarayıcılarına sık girilen sorulardan biri de klavye ile yıldız (*) işaretinin nasıl yapıldığı ile alakalıdır. Peki, bu karakter hangi tuşlarla elde edilebilir? Yıldız karakterinin ne şekillerde yapıldığını sizler için araştırdık.

    Yıldız İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Yıldız İşareti (*) Yapımı

    Klavye kullanarak özel karakter elde etmek için genellikle alt gr ve shift olarak isimlendirilen tuşlardan yararlanılmaktadır. Ancak yıldız (*) bu iki karaktere ihtiyaç duymadan da elde edilebilmektedir.

    Bilgisayar Klavyesi ile Yıldız (*) İşareti Nasıl Yapılır?

    Bilgisayar klavyesinde yıldız karakteri yapılabilecek iki ayrı tuş yer almaktadır. Bunlardan ilki klavyenin sağında yer alan numaralar kısmındadır.

    Diğeri ise alfabenin üzerindeki rakamların sonunda yer almaktadır. Bu bağlamda, 0 rakamının hemen yanında yıldız ve soru işaretinin bulunduğu bir tuş ile karşılaşılmaktadır. Bu tuşa direk basıldığında yıldız, shift ile basıldığında da soru işareti elde edilmektedir. Bilgisayarda açılan herhangi bir yazı her iki karakter tuşu ile de doğrudan yıldız (*) karakteri girilebilmektedir. Bunun için ayrıca alt gr ya da shift tuşlarına basılması gerekmemektedir.

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