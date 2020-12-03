03.12.2020 - 12:50 |
Yükselen girişimlerin sahnesi Big Bang Start-Up Challenge başlıyor!
Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik üssü İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlediği Big Bang Start-up Challenge online olarak Serdar Kuzuloğlu’nun sunumuyla gerçekleşiyor.
Sürpriz gösteri ve konukların da yer alacağı etkinlikte; Hollanda, Singapur, Hindistan ve Rusya‘nın da bulunduğu 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru arasından seçilen 20 teknoloji girişimi, Big Bang Start-up Challenge’ın görkemli sanal sahnesinde.
‘Rise Together’ mottosuyla yola çıkan Big Bang’te 87 girişim standını online olarak gezebilirsiniz.