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    HaberlerTeknoloji Haberleri Yükselen girişimlerin sahnesi Big Bang Start-Up Challenge başlıyor!
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    03.12.2020 - 12:50 |

    Yükselen girişimlerin sahnesi Big Bang Start-Up Challenge başlıyor!

    Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik üssü İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlediği Big Bang Start-up Challenge online olarak Serdar Kuzuloğlu’nun sunumuyla gerçekleşiyor.

    Sürpriz gösteri ve konukların da yer alacağı etkinlikte; Hollanda, Singapur, Hindistan ve Rusya‘nın da bulunduğu 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru arasından seçilen 20 teknoloji girişimi, Big Bang Start-up Challenge’ın görkemli sanal sahnesinde.

    ‘Rise Together’ mottosuyla yola çıkan Big Bang’te 87 girişim standını online olarak gezebilirsiniz.

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