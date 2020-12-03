Yükselen girişimlerin sahnesi Big Bang Start-Up Challenge başlıyor!

Sürpriz gösteri ve konukların da yer alacağı etkinlikte; Hollanda, Singapur, Hindistan ve Rusya‘nın da bulunduğu 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru arasından seçilen 20 teknoloji girişimi, Big Bang Start-up Challenge’ın görkemli sanal sahnesinde.



‘Rise Together’ mottosuyla yola çıkan Big Bang’te 87 girişim standını online olarak gezebilirsiniz.