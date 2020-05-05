Amazon'a dönen yaşam ve krizi fırsata çeviren dijitalleşme

Başta Sağlık, Eğitim, Tarım (Gıda), Lojistik, Haberleşme, Güvenlik, Bankacılık, Giyim, Teknoloji vb. temel ve ikincil öncelikteki ihtiyaçlarımıza hizmet eden sektörler dışında kalan tüm diğer iş akışlarımız, market alışverişlerimiz, eğitim / öğretim sürecimiz, eğlence mekanları gibi çemberin ikinci halkasında kalan her şeyi bir anda online sürece entegre ettik ve hemen bu duruma adapte olduk. Üniversitelerdeki ekonomi ve işletme temelli bölümlerin ders kitaplarını yeniden yazılması gerektirecek kadar yeni deneyimlerle karşı karşıya kaldık. Örneğin, Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden birinin, sanal market bölümünde çalışması için bir anda 10.000 kişiye istihdam yaratması, ileride öğrenciler için mükemmel bir vaka örneği olabilecek nitelikte.

Şimdi, o uzun zamandır okuyamadığınız kitapların sayfalarında gezinirken yudumladığınız kahvenin bile e-ticaret sitesinden sipariş verip evinize kadar gelmesi, ülkece dünyanın en büyük web tabanlı – dijital alışveriş platformu AMAZON’un içinde yaşıyormuşçasına bir algı hissettirmedi mi size de?

Tam da bu nokta da anlaşıldı ki krizleri fırsata çeviren en önemli yetkinlik, koordinasyonu hızlı ve birbirine sağlam bağlantılarla kurgulayabilmek.

HIZLA DİJİTALLEŞMEYİ BAŞARAN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMU

Şu anda Türkiye’nin en iyi özel eğitim kurumlarından biri olan Bilginet Akademi, karantina döneminde çalışanlarını işten çıkarmak yerine geliştirdiği teknolojik yapı sayesinde evlerinden çalışmalarını sağlamış, krizin yarattığı online talep entegrasyonunu hızlı bir biçimde gerçekleştirmiş ve yüksek talebi, maksimum hizmet ile karşılamaya devam etmiştir.

Bu çalışma modeli ve gelişen paylaşım ekonomisi içinde yapılması gereken tek şey, Bilginet Akademi gibi doğru kanalları en kısa sürede maksimum çıktı sağlayacak hale getirebilmek.

DİJİTALLEŞME SOSYAL FAYDA İÇİN ÖNEMLİ

Buna en güzel ve sıcak örnek; benim de bizzat içinde bulunduğum ve koordinasyonundan sorumlu olduğum destekbizden.org projesi. Ülkemizde Korona virüs tanısının konulduğu ilk gün İTÜ Teknopark’ta bulunan teknoloji tabanlı girişimler bir araya gelerek, devlet kurumlarının onayı ve sponsorların desteği ile Türkiye’deki sağlık çalışanları, hastane ve diğer kurumların ihtiyaç ve talepleri için siper, dezenfektasyon robotları, entübasyon kutuları gibi ürünleri hızlıca geliştirip üreterek, binlerce ürünün birkaç hafta içinde Şırnak’tan Edirne’ye tüm ihtiyaç noktalarına ulaştırılması için son derece ciddi bir koordinasyon başarısı gösterdi. Bu koordinasyon motivasyonunun arkasında yatan en büyük başarı unsuru ise kişi ve kurumların tamamen fayda yaratmak amacı ile elini taşın altına koyması ve klasik statü ve maddi kaygı kalıplarından sıyrılmasıydı. Bu çaba, içinde sosyal fayda yaratmanın gücüyle dönemin en önemli insiyatiflerinden biri olmayı başardı.

Nihayetinde şu anda her şey bir çamaşır makinasındaymışız gibi hızlı bir döngüde birbirine girmiş durumda. Belki de bu kaos ortamı, Dünya’da yeni bir çağın başlaması için kapısını araladı. Yeni çağ ise kendi farkındalığı ve yeni çalışma modelleri ile üzerimize yağmur olup yağmak için geri sayımına başladı.