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    20.01.2021 - 12:09 |

    Kayak keyfini HONOR Watch GS Pro’yla çıkarın

    HONOR Watch GS Pro, kayak ya da snowboardla ilgilenenlerin ilgisi çekecek özelleştirilmiş egzersiz takibi özelliğiyle kış sporları keyfini artırıyor ve çift uydu konumlandırma sistemiyle de yolunuzu güvenle bulmanızı sağlıyor.

    Kayak keyfini HONOR Watch GS Pro’yla çıkarın

    Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, kayak merkezlerinin hareketlendiği şu günlerde popüler akıllı saati HONOR Watch GS Pro’yla kış sporu meraklılarının da favorisi olmayı sürdürüyor. 25 günlük pil süresi, kullanışlı sağlık ve uyku takibi ile Bluetooth üzerinden telefonla görüşme gibi farklı birçok özelliğe sahip olan HONOR Watch GS Pro, kışın keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarmak isteyenler için de hayatı kolaylaştırıyor.

    Kayak maceranıza en iyi şekilde eşlik etmek için tasarlanan HONOR Watch GS Pro, özelleştirilmiş kayak modları barındırıyor. 14 farklı askeri MIL-STD-810G testini geçen ve 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Watch GS Pro, bu sayede kar maceranızda koşullar ne kadar zorlu olursa olsun eşlik etmeye hazır.

    Bir profesyonel gibi kayak yapın

    Kayak, snowboard ve kır kayağının da dahil olduğu 100’den fazla farklı spor aktivitesini takip edebilen HONOR Watch GS Pro, Kayak ve Snowboard modunda kalp ritminizi, yakılan kalori oranını, yaptığınız tur sayısını, antrenman süresini ve kayılan toplam mesafeyi takip ediyor. Maksimum kayma hızınızı gösteren akıllı saat, yamaçların zorluğuyla ilgili de size bilgi veriyor. Kır kayağı modunda ise bunlara ek olarak ortalama kayma hızını, tırmanış mesafesini ve yüksekliği de ölçüyor.

    HONOR Watch GS Pro’da yer alan yükseklikölçer, barometre ve pusula, konumunuz ve çevreyle ilgili anlık hızlı bilgi almanızı sağlıyor. GPS sistemine ek olarak GLONASS sistemiyle çok daha detaylı bir uydu konumlandırması sunan Watch GS Pro, içerisinde yer alan ve bu iki sistemi kullanan Rotadan Dönüş fonksiyonuyla da başladığınız noktaya geri dönebilmenize imkân veriyor.

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